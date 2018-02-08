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Nutraukta gamyba

4100 seriesItin plonas „Full HD“ LED televizorius

32PFT4132/12

4

| (5) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Stilingas dizainas ir puiki kaina. „Philips“ 4100 TV su „Digital Crystal Clear“ pasižymi „Full HD“ vaizdo kokybe, dideliu kontrastu ir aiškiu garso atkūrimu. Be pastangų mėgaukitės pramogomis su šiuo lengvai naudojamu modeliu.

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99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Digital Crystal Clear“

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

  • 80 cm (32 in)

  • „Full HD“ LED TV

  • DVB-T/T2/C

„Full HD“ LED televizorius – puikus LED vaizdas su neįtikėtinu kontrastiškumu

Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.

Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

5

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

08/02/2018

Polska

Polska

Ma wiele doskonałych funkcji

doskonały telewizor, wspaniały obraz i dzwięk polecam tym bardziej ze cena jest przystępna-w końcu to Philips a mam trochę urządzeń w domu tej marki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

02/11/2021

Україна

Україна

Виріб відповідає очікуванням!

Характеристики відповідають зазначеним в описі, за яким і обирали. Зручний та інтуїтивно легкий у користуванні, навіть літніми людьми.

Argumentai už

*

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Naudojimo data 2019-11-02

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Naudojimo data 2019-11-02

29/12/2020

Magyarország

Magyarország

Kiválló termék

Olcsó, FHD! Szép design, kicsit dobozos hangzás. Pc-hez DVI-HDMI kábelen kereszül is használni lehet. Nekem bevált a cucc. És a HDMI portnak köszönhetően ChromeCast is lehet hozzá használni, így wi-fi segítségével fel okosítható a tv! Én így is használom. Remekül, egyszerűen működik.

Argumentai už

FullHD, HDMI, USB portok, design

Argumentai prieš

Hangzás.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV

Naudojimo data 2019-12-29

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV

Naudojimo data 2019-12-29

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  5. Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.