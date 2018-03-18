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Nutraukta gamyba

4000 seriesLED televizorius

32PHH4009/88

4.6

| (5) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį

LED televizorius

Namuose visi džiaugsis ryškiais, aiškiais vaizdais žiūrėdami „Philips“ 4100 serijos LED televizorių. Minimalistinis dizainas, ryškūs vaizdai ir puiki garso kokybė – šis televizorius tikrai tiks prie bet kurio jūsų namų kambario interjero.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Digital Crystal Clear“

LED televizorius

  • 81 cm (32 in)

  • LED televizorius

  • DVB-T/C

LED TV – neįtikėtino kontrasto vaizdai

Naudodami LED foninio apšvietimo funkciją suvartosite nedaug energijos ir mėgausitės gražiomis linijomis, dideliu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu ir sodriomis spalvomis.

Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

100 Hz PMR – kad judantys vaizdai būtų sklandūs

100 Hz PMR – kad judantys vaizdai būtų sklandūs

Kas gali būti smagiau nei žaisti įtraukiančius žaidimus, žiūrėti sporto varžybas ar veiksmo filmus. Šiame „Philips“ televizoriuje įdiegta 100 Hz „Perfect Motion Rate“ sistema, todėl judantys vaizdai rodomi itin sklandžiai, net žiūrint kvapą gniaužiančias scenas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

5

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

18/03/2018

România

România

Un produs super ok

Un produs usor de utilizat si foarte bun și indemanatic ,subțire drăguț și o imagine super clara

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire

26/02/2018

România

România

Perfect pentru dormitor

Pentru camere ~10mp este ideal. Imagine foarte buna, meniu usor de utilizat, conectivitate, ci+.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire

13/01/2015

Česká republika

Česká republika

PERFEKTNÍ OBRAZ , JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ , NÍZKÁ SPOTŘEBA - VŠEM DOPORUČUJI

perfektní televizor , pěkný obraz , nízká spotřeba

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. „Pause TV“ ir USB įrašymo funkcijai būtinas programinės įrangos versijos naujinimas. Jei norite gauti daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą, apsilankykite svetainėje www.philips.com/TV ir spustelėkite „Palaikymas“.

  2. USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  5. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  6. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.