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Plonas LED televizorius
„Philips“ 4100 serijos plonas LED televizorius su „Digital Crystal Clear“ – geriausias pasirinkimas šiandien ir ne tik. Žiūrėkite televizorių namuose ir mėgaukitės ryškiais vaizdais, švariu garsu, naudokitės tokiomis funkcijomis kaip papildomi USB ir HDMI prievadai.
80 cm (32 in)
LED televizorius
DVB-T/C
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ir žiūrėdami mėgstamą serialą, ir žinias, ir filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.
Įprastų televizorių rėmelis vaizdą apgaubia lyg paveikslo rėmas. Mūsų itin siauras rėmelis yra modernus ir plonas, todėl galite mėgautis platesniu vaizdu.
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
4.1
iš 5
15
Atsiliepimai
87%
Rekomenduoja šį gaminį
JS28
16/10/2015
Polska
Telewizor jest warty uwagi.
Niesamowity obraz, głębia i kolory, nic się nie rozmazuje a kolory są wyraziste. Prosty w obsłudze. Jeżeli ktoś chce prosty telewizor, bez dodatkowych funkcji typu np. 3D, android, to ten jest satysfakcjonujący. Polecam. My jesteśmy nim zachwyceni.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4100 Smukły telewizor LED
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4100 Smukły telewizor LED
radi89
20/06/2019
България
Работи прекрасно, картината е супер, черното е черно.
Картината е супер, черното е черно. Бех си купила отново Philips, която и да е категория.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
James60
24/04/2017
България
Този продукт е с добри характеристики , за да не кажа перфектни .
Притежава кристална картина с дълбок фонов режим особено когато е настроен на икономичен режим . Като го видях в действие направо се захласнах да го наблюдавам как автоматично настройва картината за най добър и ярък на моменти образ точно когато трябва да е такъв . Мога да дам сравнение с другият ми телевизор ,който има тази опция , но нe е същото изпълнение . Браво . Има само един конструкторски дефект , ако мога така да се изразя за да ме разберете правилно . Аз просто не видях да има тъй наречения ръчен контрол , който просто трябва да го има , но си има оправдание , а тя е изразена много добре в цената на продукта . Лично на мен много ми харесва този телевизор .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.