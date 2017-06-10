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32PHH4201/88
Itin plonas LED televizorius
Stilingas „Philips“ 4100 serijos dizainas ir „Digital Crystal Clear“ puikiai tiks kiekvienuose namuose. Mėgaukitės pramogomis be rūpesčių HD vaizdo kokybe, „Perfect Motion Rate“ ir aiškiu garsu.
80 cm (32 in)
LED televizorius
DVB-T/C
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ar žiūrėtumėte mėgstamą laidą, žinias, ar filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
Naudodami LED foninio apšvietimo funkciją suvartosite nedaug energijos ir mėgausitės gražiomis linijomis, dideliu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu ir sodriomis spalvomis.
2.3
iš 5
3
Atsiliepimai
Jerzy48
10/06/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Ten produkt jest dobry,ale mógłby być jeszcze lepszy
Zawiły dostęp do Slipu do antena dvb-t i cabel dvb-c.podczas gdy wszystkie kanały są zainstalowane inaziemne cyfrowe i analogowe i cyfrowe z cabla.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4201 Niezwykle smukły telewizor LED
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4201 Niezwykle smukły telewizor LED
AK47
31/10/2017
Lietuva
Turi kompaktišką pultęlį.
Viskas gerai bet nerandu įrangos atnaujinimo parsisiusti.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4201 Itin plonas LED televizorius
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4201 Itin plonas LED televizorius
Ili53
17/05/2017
Magyarország
Képminőség nem elfogadható-nagyon sötét
Szoftverfrissítési problémák, az oldalon nincs támogatás
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4201 Ultra Slim LED TV
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4201 Ultra Slim LED TV
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.