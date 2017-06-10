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Nutraukta gamyba

4000 seriesItin plonas LED televizorius

32PHH4201/88

2.3

| (3) Atsiliepimai

Itin plonas LED televizorius

Stilingas „Philips“ 4100 serijos dizainas ir „Digital Crystal Clear“ puikiai tiks kiekvienuose namuose. Mėgaukitės pramogomis be rūpesčių HD vaizdo kokybe, „Perfect Motion Rate“ ir aiškiu garsu.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Digital Crystal Clear“

Itin plonas LED televizorius

  • 80 cm (32 in)

  • LED televizorius

  • DVB-T/C

„Digital Crystal Clear“ – tikslumas, kuriuo norėsite pasidalyti

„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ar žiūrėtumėte mėgstamą laidą, žinias, ar filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

LED TV – neįtikėtino kontrasto vaizdai

Naudodami LED foninio apšvietimo funkciją suvartosite nedaug energijos ir mėgausitės gražiomis linijomis, dideliu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu ir sodriomis spalvomis.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.3

iš 5

3

Atsiliepimai

5
3

10/06/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Ten produkt jest dobry,ale mógłby być jeszcze lepszy

Zawiły dostęp do Slipu do antena dvb-t i cabel dvb-c.podczas gdy wszystkie kanały są zainstalowane inaziemne cyfrowe i analogowe i cyfrowe z cabla.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4201 Niezwykle smukły telewizor LED

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4201 Niezwykle smukły telewizor LED

31/10/2017

Lietuva

Lietuva

Turi kompaktišką pultęlį.

Viskas gerai bet nerandu įrangos atnaujinimo parsisiusti.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4201 Itin plonas LED televizorius

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4201 Itin plonas LED televizorius

17/05/2017

Magyarország

Magyarország

Képminőség nem elfogadható-nagyon sötét

Szoftverfrissítési problémák, az oldalon nincs támogatás

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4201 Ultra Slim LED TV

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4201 Ultra Slim LED TV

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.