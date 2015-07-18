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32PHK4100/12
Plonas LED televizorius
„Philips“ 4100 serijos plonas LED televizorius su „Digital Crystal Clear“ – geriausias pasirinkimas šiandien ir ne tik. Žiūrėkite televizorių namuose ir mėgaukitės ryškiais vaizdais, švariu garsu, naudokitės tokiomis funkcijomis kaip papildomi USB ir HDMI prievadai.
80 cm (32 in)
LED televizorius
DVB-T/C/S/S2
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
Modernus, puikaus dizaino televizorius nusipelno stovo, kuris jį išskirtų iš įprastinių. „Philips“ televizorių konstruktoriai sukūrė šį unikalų, atviro dizaino stovą, kad jis puikiai derėtų prie jūsų interjero.
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ir žiūrėdami mėgstamą serialą, ir žinias, ir filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.
3.0
iš 5
2
Atsiliepimai
PapenBurh
18/07/2015
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
TV je odličan za tu cijenu, veliki plus je satelitski tuner koji je fenomenalan. Preporuke, nećete požaliti
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHK4100 Tanki LED TV
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHK4100 Tanki LED TV
Nokodoko
09/03/2016
България
Телевизора не работи - стои в StandBy
Телевизора неможеше да се включи въобще. Стои в режим стендбай и неможе да се включи нито от дистанционното, нито от бутона на ТВ-то. След няколкократно включване-изключване към захранването,евентуално ТВ-то запали, но при последващо изключване от дистанционното - телевизора пак неможеше да се включи! След престой в сервиз от 1 месец - телевизора беше върнат с обяснение, че проблем не е намерен. Разбира се проблема си беше налице - за щастие нов софтуер бе пуснат на 29 януари 2016 - и след инсталацията му има подобрение - проблема все още го има, но се наблюдава по-рядко!
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHK4100 Тънък LED телевизор
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHK4100 Тънък LED телевизор
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.