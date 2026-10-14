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32PHT4032/12
Itin plonas LED televizorius
Nešiojamas ir gražus. „Philips“ 4000 TV sukurtas keliauti kartu. Jo ypač plonas kontūras ir visiškai baltas rėmas puikiai atrodo bet kokioje patalpoje.
80 cm (32 in)
LED televizorius
DVB-T/T2/C
„Picture Performance Index“ suderina „Philips“ ekrano technologijas ir pažangius vaizdo apdorojimo procesorius, kad būtų ištobulintas ryškumas, judesys, kontrastas ir spalvos. Nesvarbu, kokį šaltinį pasirinksite, visada galėsite mėgautis aiškiu vaizdu, detalėmis, gyliu, tamsia juoda ir skaisčia balta spalva, tikroviškomis ir ryškiomis spalvomis, natūraliais odos atspalviais.
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ar žiūrėtumėte mėgstamą laidą, žinias, ar filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.
Mes žinome, kad jūs norite televizoriaus su mažu ekranu, kuris atrodo taip pat puikiai, kaip ir veikia. Mūsų dizainerių komanda priderino įmantrios baltos spalvos rėmą prie blizgaus korpuso ir sukūrė modernaus dizaino televizorių, kuris papildys bet kurį kambarį.
Atsiliepimai
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.