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Itin plonas LED televizorius
Stilingas dizainas ir puiki kaina. „Philips“ 4100 TV su „Digital Crystal Clear“ pasižymi HD vaizdo kokybe, dideliu kontrastu ir aiškiu garso atkūrimu. Be pastangų mėgaukitės pramogomis su šiuo lengvai naudojamu modeliu.
80 cm (32 in)
LED televizorius
DVB-T/T2/C
Pradėjusios kurti naują televizorių mūsų komandos apgalvojo kiekvieną aspektą, pradedant technologijomis ir baigiant dizainu. Modernios kojelės buvo suprojektuotos siekiant sukurti erdvę po televizoriumi (kur paprastai būdavo stovas) ir taip atkurti dar įspūdingesnius vaizdus. Rezultatas – tvirtai stovintis televizorius.
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ar žiūrėtumėte mėgstamą laidą, žinias, ar filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.
Naudodami LED foninio apšvietimo funkciją suvartosite nedaug energijos ir mėgausitės gražiomis linijomis, dideliu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu ir sodriomis spalvomis.
4.0
iš 5
13
Atsiliepimai
85%
Rekomenduoja šį gaminį
Krzy12345
27/10/2021
Polska
Polecam
Użytkowany od 2 lat jako drugi tv, sprawdza się znakomicie, bezawaryjny Ciekawostką jest matryca, producent zastosował oprogramowanie dające obraz HD ready, po podłączeniu zewnętrznych urządzeń matryca wykrywana jest jako full HD i tak użytkuje go z tv boxem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Naudojimo data 2019-10-27
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Naudojimo data 2019-10-27
Piotr40
02/01/2018
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Ma wszystko co powinien mieć . Polecam
Jest ok . I co tu więcej pisać :).Polecam produkty Philipsa są najlepsze
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Dominik58
01/01/2018
Polska
Dobry Sprzęt.
Telewizor świetnie nadaje się jako kolejny do domu. Mały z dobra jakością obrazu za dobre pieniądze. Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.