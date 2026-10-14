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349P7FUBEB/00
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Pamatykite daugiau ir padarykite daugiau su „Philips Brilliance“ 34 colių lenktu, itin plačiu ekranu. Itin aiškus, platus „Quad HD“ lenktas ekranas prikaustys dėmesį. Geriausias nustatymas su USB-C „viskas viename“ ir reguliuojamo aukščio stovu
„P Line“
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
„Ultra Wide-Color“ technologija perteikia platesnį spalvų spektrą, kad vaizdas būtų dar geresnis. Dėl „Ultra Wide-Color“ platesnės „spalvų gamos“ žalios spalvos atrodo dar natūraliau, raudonos ryškiau, o mėlynos sodriau. Su „Ultra Wide-Color“ technologija medijos pramogoms, vaizdui ir net atvaizdavimui suteikite daugiau gyvų ir ryškių spalvų.
Naujasis USB 3.1 C tipo laidas turi ploną, reversinę jungtį, todėl galima lengvai vienu laidu prijungti prie doko. Su USB 3.1 duomenų persiuntimo greitis bus didžiausias, 20 kartų didesnis nei su USB 2.0, todėl galėsite persiųsti duomenis iš HDD į kompiuterį greičiau nei bet kada anksčiau. Viską supaprastinkite prijungdami visus išorinius prietaisus prie monitoriaus, kaip kad vienu laidu prijungiate doką prie nešiojamojo kompiuterio, įskaitant didelės rezoliucijos vaizdo išvestį iš kompiuterio į monitorių. Be to, naudodami USB-C su maitinimo tiekimu, galite tiekti maitinimą ir prijungę prie monitoriaus įkrauti nešiojamąjį kompiuterį, tada nereikės papildomų laidų maitinimui.
Šie „Philips“ ekranai perteikia „CrystalClear“, „UltraWide“ „Quad HD“ 3440 x 1440 pikselių vaizdus. Naudojant aukštos kokybės ekranus su dideliu pikselių tankiu, 178/178 pločio žiūrėjimo kampu, jūsų vaizdai ir grafika atgis. „UltraWide“ 21:9 formatas užtikrina didesnį našumą, nes galite lyginti sugretindami ir ekrane matyti daugiau skaičiuoklės stulpelių. Kad ir ko jums reikėtų, profesionalių, itin išsamios informacijos reikalaujančių CAD-CAM sprendimų ar finansinių sistemų, kurioms reikalingos didžiulės skaičiuoklės, „Philips“ ekranai užtikrins „CrystalClear“ vaizdus.
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Ekrano išlinkio lanko spindulys milimetrais
Maksimali raiška veikia tiek su HDMI, tiek su DP ar USB-C įvestimi.
Norint perkelti vaizdo įrašus per USB-C, knyginis kompiuteris / prietaisas turi palaikyti „USB-C DP Alt“ režimą
Ekrano bendrinimas, vaizdo įrašų ir garso srautinis perdavimas internetu gali turėti įtakos jūsų tinklo ryšiui. Jūsų turima aparatinė įranga, tinklo diapazonas ir jo techniniai parametrai nustato bendrą garso ir vaizdo kokybę.
Kad veiktų USB-C energijos tiekimo ir įkrovimo funkcija, knyginis kompiuteris / prietaisas turi atitikti USB-C standarto energijos tiekimo specifikacijas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite knyginio kompiuterio naudotojo vadovą ar kreipkitės į gamintoją.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
NTSC sritis, paremta CIE1976
sRGB sritis, paremta CIE 1931
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Tuo pačiu metu nepalaiko USB-C ir HDMI, skirtų PIP / PBP
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.