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Pažangus dizainas, panoraminis vaizdas
Šis „Philips UltraWide“ 34” ekranas nustebins labai aiškiu 3440 x 1440 vaizdu ir ryškiomis spalvomis. Patrauklus, pritaikomo aukščio „UltraWide“ ekranas rodo panoraminį pasaulio vaizdą.
X serija
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
„DisplayPort“ yra konvertavimo nenaudojanti skaitmeninė sąsaja, kuria sujungiamas kompiuteris ir monitorius. Išsiskiria didesnėmis galimybėmis nei DVI standartas – ši sąsaja palaiko iki 15 m ilgio laidus ir 10,8 Gbps/sek. duomenų perdavimo greitį. Stulbinamos techninės savybės užtikrina greitesnį vaizdo gavimą ir atnaujinimo dažnį, todėl „DisplayPort“ yra geriausias pasirinkimas net tik biure ar namuose, bet ir žaidimams, vaizdo įrašams redaguoti ir daugeliu kitų atvejų. Taip pat nepamirštas suderinamumas naudojant įvairius adapterius.
Prijunkite vieną laidą ir mėgaukitės aiškiais spalvotais vaizdais ir garsu. Pritaikytas HDMI įrenginys turi visą reikiamą įrangą, reikalingą priimti didelės raiškos daugialypės terpės sąsajos (HDMI) įvesčiai. Naudojant HDMI laidą, aukštos kokybės skaitmeniniai vaizdo (iki 4K / UHD raiška, esant 60 Hz) ir garso signalai siunčiami vienu laidu iš kompiuterio arba AV šaltinių (įskaitant skaitmeninius imtuvus, DVD leistuvus ir A/V imtuvus bei vaizdo kameras).
Du aukštos kokybės stereogarsiakalbiai integruoti į rodymo įrenginį. Garsiakalbiai gali būti įrengti matomoje priekinėje monitoriaus dalyje arba nematomoje apatinėje, taip pat monitoriaus viršuje arba gale, priklausomai nuo modelio ir konstrukcijos.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Zgredzisko
21/04/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Zadowolony
Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe
Argumentai už
Funkcje wielkość
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Naudojimo data 2019-03-21
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Naudojimo data 2019-03-21
MCSGroup
28/09/2019
Polska
Kupiłem do biura jako 3 monitor
Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Ekrano išlinkio lanko spindulys milimetrais
Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
Greitasis įkrovimas atitinka USB BC 1.2 standartą
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sRGB sritis, paremta CIE 1931