GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis

Nutraukta gamyba

BrillianceLenktas „UltraWide“ LCD ekranas

349X7FJEW/00

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Pažangus dizainas, panoraminis vaizdas

Šis „Philips UltraWide“ 34” ekranas nustebins labai aiškiu 3440 x 1440 vaizdu ir ryškiomis spalvomis. Patrauklus, pritaikomo aukščio „UltraWide“ ekranas rodo panoraminį pasaulio vaizdą.

Peržiūrėti visas naudas

puikiausiems jūsų kūriniams

Pažangus dizainas, panoraminis vaizdas

  • X serija

  • 34" (86,36 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

„DisplayPort“ jungtis – puiki vaizdo kokybė

„DisplayPort“ yra konvertavimo nenaudojanti skaitmeninė sąsaja, kuria sujungiamas kompiuteris ir monitorius. Išsiskiria didesnėmis galimybėmis nei DVI standartas – ši sąsaja palaiko iki 15 m ilgio laidus ir 10,8 Gbps/sek. duomenų perdavimo greitį. Stulbinamos techninės savybės užtikrina greitesnį vaizdo gavimą ir atnaujinimo dažnį, todėl „DisplayPort“ yra geriausias pasirinkimas net tik biure ar namuose, bet ir žaidimams, vaizdo įrašams redaguoti ir daugeliu kitų atvejų. Taip pat nepamirštas suderinamumas naudojant įvairius adapterius.

HDMI greitam skaitmeniniam ryšiui

Prijunkite vieną laidą ir mėgaukitės aiškiais spalvotais vaizdais ir garsu. Pritaikytas HDMI įrenginys turi visą reikiamą įrangą, reikalingą priimti didelės raiškos daugialypės terpės sąsajos (HDMI) įvesčiai. Naudojant HDMI laidą, aukštos kokybės skaitmeniniai vaizdo (iki 4K / UHD raiška, esant 60 Hz) ir garso signalai siunčiami vienu laidu iš kompiuterio arba AV šaltinių (įskaitant skaitmeninius imtuvus, DVD leistuvus ir A/V imtuvus bei vaizdo kameras).

Stereogarsiakalbiai, kad galėtumėte mėgautis multimedija

Du aukštos kokybės stereogarsiakalbiai integruoti į rodymo įrenginį. Garsiakalbiai gali būti įrengti matomoje priekinėje monitoriaus dalyje arba nematomoje apatinėje, taip pat monitoriaus viršuje arba gale, priklausomai nuo modelio ir konstrukcijos.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

21/04/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Zadowolony

Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe

Argumentai už

Funkcje wielkość

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Naudojimo data 2019-03-21

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Naudojimo data 2019-03-21

28/09/2019

Polska

Polska

Kupiłem do biura jako 3 monitor

Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Ekrano išlinkio lanko spindulys milimetrais

  2. Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.

  3. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  4. Greitasis įkrovimas atitinka USB BC 1.2 standartą

  5. 2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.

  6. NTSC sritis, paremta CIE1976

  7. sRGB sritis, paremta CIE 1931