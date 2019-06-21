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40PFT4100/12
Plonas „Full HD“ LED televizorius
„Philips“ 4100 serijos plonas „Full HD“ LED televizorius su „Digital Crystal Clear“ – geriausias pasirinkimas šiandien ir ne tik. Žiūrėkite televizorių namuose ir mėgaukitės ryškiais vaizdais, švariu garsu, naudokitės tokiomis funkcijomis kaip papildomi USB ir HDMI prievadai.
102 cm (40 in)
„Full HD“ LED TV
DVB-T/T2/C
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ir žiūrėdami mėgstamą serialą, ir žinias, ir filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.
Modernus, puikaus dizaino televizorius nusipelno stovo, kuris jį išskirtų iš įprastinių. „Philips“ televizorių konstruktoriai sukūrė šį unikalų, atviro dizaino stovą, kad jis puikiai derėtų prie jūsų interjero.
Įprastų televizorių rėmelis vaizdą apgaubia lyg paveikslo rėmas. Mūsų itin siauras rėmelis yra modernus ir plonas, todėl galite mėgautis platesniu vaizdu.
3.7
iš 5
38
Atsiliepimai
Kika88
21/06/2019
Україна
Дуже задоволена телевізором!
Гарний телевізор. Користуюсь вже 3 роки, зауважень не має. Зручний, легкий і не займає багато місця, картинка гарна. Подобається, що не має смарт тв, це був найголовніший критерій при покупці, бо одразу до нього придбали смарт(медія) приставку.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV
Klavirus
11/07/2020
Hrvatska
Proizvod predobar
Ocjena je najbolja jer stvarno nemam nikakvih primjedbi za televizor koristim ga već skoro 2-3 godine, bez ijednog kvara. Izvrsna slika, izvrsno ozvučenje, prefektan. lagan i lako je snalaženje pregledan.. Sigurno bih ga preporučio svima
Argumentai už
Za
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV
Naudojimo data 2018-07-11
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV
Naudojimo data 2018-07-11
Attila89
14/12/2019
Magyarország
Jó készülék
Jó kép, megfelelő hang, átlátható menü, az igényimnek tökéletesen megfelel .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4100 Full HD Slim LED TV
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4100 Full HD Slim LED TV
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.