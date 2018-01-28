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40PFT4201/12
Plonas „Full HD“ LED televizorius
Stilingas „Philips“ 4100 serijos dizainas ir „Digital Crystal Clear“ puikiai tiks kiekvienuose namuose. Mėgaukitės pramogomis be rūpesčių „Full-HD“ vaizdo kokybe, „Perfect Motion Rate“ ir aiškiu garsu.
102 cm (40 in)
„Full HD“ LED TV
DVB-T/T2/C
Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.
Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.
Elegantiškas. Inovatyvus. Grakštus. Preciziškas. Itin plona „Philips Ultra Slim“ konstrukcija. Nenuostabu, kad toks plonas įrenginys patraukia dėmesį ir suteikia interjerui rafinuotumo.
4.0
iš 5
5
Atsiliepimai
80%
Rekomenduoja šį gaminį
pan9nka
28/01/2018
Україна
Хороший телевізор за свою ціну
Телевізор має гарний дизайн - вигідно виглядає в будь-якому інтер'єрі. Чітке зображення з різних ракурсів. Легкість використання.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4201 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4201 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
kendzi
07/12/2017
Hrvatska
Omjer cijena kvalitet odličan
Obzirom da je cijena jako dobra, TV je odličan. Sa slikom sam zadovoljan.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4201 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4201 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Ando
24/01/2018
България
много добър продукт
Обслужва се лесно. Технически достъпен за всеки. Philips 4100 с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за нашия дом.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4201 Full HD Ултратънък LED телевизор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4201 Full HD Ултратънък LED телевизор
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.