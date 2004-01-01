65BDL3650QE/02
Geresnis vaizdas
Prikaustykite auditorijos dėmesį su šiuo aplinkai nekenkiančiu 4K „Ultra HD“ skaitmeniniu ekranu. Jo 4K UHD našumas nė kiek ne prastesnis, nors jis sunaudoja tik pusę energijos, palyginti su kitais rinkoje esančiais modeliais, ir pasižymi naujausiu PPSD „EcoDesign“ dizainu.
Deja, šis produktas jau nebėra
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
„Philips Signage 3650 EcoDesign“ ekranas sukurtas naudojant labiau aplinką tausojančius ir didesnį energijos vartojimą užtikrinančius gamybos procesus, fizines savybes, medžiagas, pakuotes ir įdiegtą programinę įrangą. Jis veikia naudodamas perpus mažiau galios nei panašūs gaminiai, tačiau nė kiek nenusileidžia našumu.
Naudojant mūsų „Android 10 SoC“ platformą, šie sunkias užduotys atliekantys ekranai yra optimizuoti vietinėms „Android“ programėlėms, o internetines programėles galite įdiegti tiesiai ekrane. Lankstus ir saugus sprendimas, užtikrinantis, kad ekrano specifikacijos ilgiau išliktų naujausios.
Prijunkite ir valdykite savo turinį naudodamiesi debesimi ir integruota HTML5 naršykle. Naudodamiesi su „Chromium“ veikiančia naršykle, kurkite turinį internete ir prijunkite vieną ekraną ar visą tinklą. Rodykite turinį tiek horizontaliu, tiek vertikaliu režimu ir „full HD“ skiriamąja geba. Tiesiog prijunkite ekraną prie interneto per pasirinktą CRD22 „Wi-Fi“ modulį arba LAN ir mėgaukitės savo sukurtais atkūrimo sąrašais.
Pripažino ir užregistravo EPEAT bei suteikė „Gold Climate+“ ekologinį ženklą. „Philips Signage 3650 EcoDesign“ atitinka griežtus kriterijus, nustatytus pasaulyje pirmaujantiems, ekologiniu ženklu pažymėtiems elektronikos gaminiams.
„FailOver“ – būtina funkcija reiklioms komercinėms programoms. Tai yra revoliucinė technologija, kuri automatiškai atkuria atsarginę turinio kopiją ekrane nemaloniu įvesties šaltinio ar programėlės veikimo sutrikimo atveju. Tiesiog pasirinkite pirminės įvesties jungtį ir „FailOver“ jungtį, ir būsite pasirengę naudoti akimirksniu suveikiančią turinio apsaugą.
Belaidžiu būdu bendrinkite ekraną naudodami turimą „Wi-Fi“ tinklą, kad galėtumėte akimirksniu ir saugiai prijungti prietaisus, arba naudokite mūsų pasirinktinį HDMI sąveikos raktą, kad galėtumėte tiesiogiai transliuoti ekrane neprijungdami jo prie saugaus tinklo.
Naudodami „Wave“, nuotoliniu būdu išlaisvinkite „Philips Signage 3650 EcoDesign“ ekranų galią, universalumą ir išmanumą. Ši evoliucinė debesų platforma suteikia visišką kontrolę bei paprastesnes įdiegimo ir nustatymo, ekranų stebėjimo ir valdymo, programinės aparatinės įrangos atnaujinimo, atkūrimo sąrašų valdymo ir energijos vartojimo planų nustatymo funkcijas. Taupote laiką, energiją ir mažinate poveikį aplinkai.
Lengvai planuokite turinio leidimą iš USB arba vidinės atminties. Bus sustabdytas profesionalaus „Philips“ ekrano budėjimo režimas ir rodomas norimas turinys. Pabaigus rodyti, vėl bus įjungtas budėjimo režimas.
Vaizdas / ekranas
Prijungimo galimybė
Patogumas
Garsas
Maitinimas
Palaikoma ekrano skiriamoji geba
Matmenys
Eksploatavimo sąlygos
Multimedijos programos
Vidinis leistuvas
Priedai
Kita
Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.