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Nutraukta gamyba

Radijas-laikrodis su skaitmeniniu nustatymu

AJ1003/12

Pabuskite šypsodamiesi

Tai idealus miegamojo kambario prietaisas su elegantišku veidrodiniu ekranu ir aliuminio korpusu. Mėgavimuisi muzika skirtas FM radijo imtuvas, taip pat atliekantis žadintuvo funkciją, ir patogus kabelis nešiojamai muzikos sistemai prijungti.

Peržiūrėti visas naudas

radijuje skambant mėgstamai melodijai

Pabuskite šypsodamiesi

  • Veidrodinis ekranas

  • FM, skaitmeninis derinimas

  • Dvigubas signalas

  • Laiko ir žadintuvo palaikymas

Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais

Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais

Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.

Kartoti signalą nusnūdimui

Kartoti signalą nusnūdimui

Galvodamas apie ilgesnį pamiegojimą, „Philips“ radijas-laikrodis turi snaudimo funkciją. Jei suskambus žadintuvui, norite ilgiau pasnausti, paspauskite signalo kartojimo mygtuką ir miegokite toliau. Po 9 min. žadintuvas vėl suskambės. Galite ir toliau spausti šį mygtuką kas 9 min., kol išjungsite žadintuvą visai.

Švelnus žadinimas maloniam pabudimui

Švelnus žadinimas maloniam pabudimui

Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

Techninės savybės

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