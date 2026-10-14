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Nutraukta gamyba
AJ1003/12
Pabuskite šypsodamiesi
Tai idealus miegamojo kambario prietaisas su elegantišku veidrodiniu ekranu ir aliuminio korpusu. Mėgavimuisi muzika skirtas FM radijo imtuvas, taip pat atliekantis žadintuvo funkciją, ir patogus kabelis nešiojamai muzikos sistemai prijungti.
Veidrodinis ekranas
FM, skaitmeninis derinimas
Dvigubas signalas
Laiko ir žadintuvo palaikymas
Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.
Galvodamas apie ilgesnį pamiegojimą, „Philips“ radijas-laikrodis turi snaudimo funkciją. Jei suskambus žadintuvui, norite ilgiau pasnausti, paspauskite signalo kartojimo mygtuką ir miegokite toliau. Po 9 min. žadintuvas vėl suskambės. Galite ir toliau spausti šį mygtuką kas 9 min., kol išjungsite žadintuvą visai.
Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.
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