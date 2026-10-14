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Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas, skirtas „iPod“

AJ301D/12

Pradėkite dieną savaip!

Leiskite nešiojamąjį muzikos įrenginį namuose. Prijunkite „iPod“ ar „GoGear“ grotuvą prie kompaktiško „Philips“ laikrodžio-radijo, kurio žemuosius dažnius palaiko 12 W RMS galia. Mėgaukitės puikiais garsais ir kiekvieną dieną pradėkite su muzikos garsais.

Peržiūrėti visas naudas

Pabuskite girdėdami mėgstamas melodijas iš „iPod“ įrenginio

Pradėkite dieną savaip!

Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“

Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“

Mėgaukitės mėgstama MP3 muzika, kol kraunate savo „iPod“! Prisijungimo stotelė leis prijungti „iPod“ grotuvą tiesiai prie prijungimo stotelių pramogų sistemos, todėl galėsite klausytis mėgstamos muzikos aukščiausios kokybės garsu. Be to, jūsų „iPod“ bus kraunamas, kol groja, todėl galėsite mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsieikvos jūsų „iPod“ akumuliatorius. Nuotolinio valdymo pultu ieškokite, pasirinkite ir atkurkite muziką, įrašytą jūsų „iPod“ grotuve. Prijungimo stotelių pramogų sistema automatiškai įkraus jūsų „iPod“ grotuvą, kol jis bus prijungtas.

wOOx™ garsiakalbių technologija giliems ir galingiems žemiesiems dažniams

wOOx™ garsiakalbių technologija giliems ir galingiems žemiesiems dažniams

„wOOx“ technologija yra revoliucinė garsiakalbių koncepcija, leidžianti išgirsti ir pajausti žemuosius dažnius, kurie yra sodresni nei bet kokios kitos garso sistemos. Specialios garsiakalbių tvarkyklės veikia harmoningai su „wOOx“ žemųjų dažnių spinduliuotuvu, o tikslus pagrindinės tvarkyklės ir aukštų dažnių siųstuvo nustatymai užtikrina sklandų perėjimą nuo žemų-vidutinių prie aukštų dažnių. Dvigubas sustabdymas ir visiškai simetriška sumuštinio konstrukcija perteikia žemus ir tikslius žemuosius dažnius be regimų iškraipymų. „wOOx“ sukuria ypač gilius ir dinamiškus žemuosius dažnius, naudojant visą garsiakalbio dėžės garsą, ir padidina muzikos poveikį.

AUX įvesties lizdas, skirtas jūsų nešiojamajam MP3 muzikos grotuvui

AUX įvesties lizdas, skirtas jūsų nešiojamajam MP3 muzikos grotuvui

Techninės savybės

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