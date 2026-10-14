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Nutraukta gamyba
AJ3570/12
Gyvenkite ekologiškesnį gyvenimą
Laikas susirūpinti aplinka. Šio stilingo „Philips“ laikrodžio AJ3570/12 korpusas pagamintas iš patvaraus bambuko ir aplinkai nekenkiančių medžiagų. Be to, jame yra mažas energijos sąnaudas užtikrinantis parengties režimas bei automatinis šviesos jutiklis, kad kiekvieną sekundę taupytumėte energiją.
Didelis ekranas
Norint atrasti būdus kaip pasirūpinti gamta, reikia kūrybinio mąstymo ir patirties. Bambuko panaudojimas šio laikrodžio išorinėje plokštėje yra ekologiškas žingsnis, kuris papildo produkto stilių. Bambukas yra ne tik patrauklus, bet ir tvarus bei atsinaujinantis. Jis auga labai greitai, nenaudojant jokių trąšų ar pesticidų, ir gali būti pjaunamas po 3-5 metų, kiekvieną augalą pjaunant keletą kartų. Be to, bambuko paruošimas pramonei sunaudoja mažiau teršalų ir išskiria mažiau anglies dioksido.
Prisiimdami atsakomybę dėl aplinkosaugos, „Philips“ visada stengėsi dėti didžiules pastangas į perdirbimą, kurio nauda stulbinama. Perdirbimas sumažina neperdirbamų medžiagų poreikį ir prisideda išsaugant mūsų nykstančią planetą. Taip pat jis sumažina deginimo įrenginių ir sąvartynų, kurie turi kenksmingą poveikį mūsų ekosistemai ir aplinkai, poreikį. Šis laikrodis yra pagamintas iš didelio atsinaujinančių medžiagų kiekio. Visas gaubtas yra pagamintas iš 100 % perdirbto plastiko, popieriaus spaudai – iš 100 % perdirbto popieriaus, o pakuotės – iš 90 % perdirbtų medžiagų.
Pavojingų komponentų naudojimo ribojimas rodo „Philips“ troškimą sukurti saugesnę gyvenimo aplinką. Be to, kad yra vadovaujamasi RoHS (pavojingų medžiagų naudojimą ribojanti direktyva), kuri apriboja pavojingų cheminių medžiagų, tokių kaip švinas, kadmis ir gyvsidabris, naudojimą, mes taip pat apribojome ir kitų pavojingų medžiagų naudojimą. Pvz., PVC ar BFR komponentai yra išimti iš bet kokių platikinių dalių, plokščių, maitinimo adapterių ir pakuočių, sumažinant poveikį žmonijai ir aplinkai naudojimo ar utilizavimo metu.
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