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Nutraukta gamyba

Radijas-laikrodis su skaitmeniniu nustatymu

AJ7000/12

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Pradėkite dieną savaip!

Šis stilingas „Philips“ laikrodis-radijas patraukliai atrodo ir pažadina jus laiku. Jame yra įmontuotas FM / MW radijas, todėl galite pasirinkti, ar norite, kad jus pažadintų mėgstama radijo stotis, ar žadintuvo signalas.

Peržiūrėti visas naudas

pabuskite klausydamiesi per radiją skambančios mėgstamos melodijos

Pradėkite dieną savaip!

  • FM, skaitmeninis derinimas

  • 20 iš anksto nustatomų stočių

  • Dvigubas signalas

  • Įjunkite ir nustatykite

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Nustatomas ekrano ryškumas patogiam žiūrėjimui

Nustatomas ekrano ryškumas patogiam žiūrėjimui

„Philips“ radijo grojimo laikas gali būti lengvai kontroliuojamas, nustačius pasirinktą minučių skaičių skaitmeniniame laikmatyje. Jis automatiškai skaičiuoja mažėjančia tvarka ir pasibaigus sesijai radijas išsijungia.

Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų

Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų

Išjungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko limitą (iki 2 val.) ir pasirinkite CD ar radijo stotį, kurios norite klausytis prieš užmigdami. Prietaisas gros pasirinktą laiko tarpą ir tada automatiškai persijungs į energiją taupantį budėjimo režimą. Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamiausio CD ar radijo laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar jaudinantis dėl švaistomos energijos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

30/03/2013

Polska

Polska

Super produkt

Bardzo dobrze wykonany , łatwy w obsłudze radiobudzik. Radio odbiera czysto , trzy tryby jasności podświetlenia czego chciec więcej :) Jedyny mały minus to "plastikowe" aluminium obudowy.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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