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Pradėkite dieną savaip!
Šis stilingas „Philips“ laikrodis-radijas patraukliai atrodo ir pažadina jus laiku. Jame yra įmontuotas FM / MW radijas, todėl galite pasirinkti, ar norite, kad jus pažadintų mėgstama radijo stotis, ar žadintuvo signalas.
FM, skaitmeninis derinimas
20 iš anksto nustatomų stočių
Dvigubas signalas
Įjunkite ir nustatykite
Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.
„Philips“ radijo grojimo laikas gali būti lengvai kontroliuojamas, nustačius pasirinktą minučių skaičių skaitmeniniame laikmatyje. Jis automatiškai skaičiuoja mažėjančia tvarka ir pasibaigus sesijai radijas išsijungia.
Išjungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko limitą (iki 2 val.) ir pasirinkite CD ar radijo stotį, kurios norite klausytis prieš užmigdami. Prietaisas gros pasirinktą laiko tarpą ir tada automatiškai persijungs į energiją taupantį budėjimo režimą. Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamiausio CD ar radijo laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar jaudinantis dėl švaistomos energijos.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Sokrated
30/03/2013
Polska
Super produkt
Bardzo dobrze wykonany , łatwy w obsłudze radiobudzik. Radio odbiera czysto , trzy tryby jasności podświetlenia czego chciec więcej :) Jedyny mały minus to "plastikowe" aluminium obudowy.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem