GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Pirminis paveikslėlis
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Pirminis paveikslėlis

Nutraukta gamyba

CD grotuvas

AZ1048/12

Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

Kompaktiškas stilingas dizainas ir galimybė mėgautis muzika iš skirtingų šaltinių, pvz., „USB Direct“, MP3-CD, radijo.

Peržiūrėti visas naudas

Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

  • USB

Stereo ausinių lizdas

Stereo ausinių lizdas

Prijunkite ausines, kad muzika galėtumėte mėgautis netrukdydami kitiems, kada panorėję. Žiūrėti mėgstamus filmus arba klausytis muzikos galite nepakartojama garso kokybe netrukdydami kitiems – tiesiog prie grotuvo prijunkite ausines.

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

20 takelių programuojamas CD

Programuojama CD atkūrimo funkcija leidžia mėgautis mėgiamais muzikos takeliais pageidaujama tvarka.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.