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Nutraukta gamyba
AZ1048/12
Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
Kompaktiškas stilingas dizainas ir galimybė mėgautis muzika iš skirtingų šaltinių, pvz., „USB Direct“, MP3-CD, radijo.
USB
Prijunkite ausines, kad muzika galėtumėte mėgautis netrukdydami kitiems, kada panorėję. Žiūrėti mėgstamus filmus arba klausytis muzikos galite nepakartojama garso kokybe netrukdydami kitiems – tiesiog prie grotuvo prijunkite ausines.
Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.
Programuojama CD atkūrimo funkcija leidžia mėgautis mėgiamais muzikos takeliais pageidaujama tvarka.
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