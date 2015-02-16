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Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
Norite mėgautis muzikos kolekcijomis iš nešiojamojo muzikos grotuvo be ausinių? Prijunkite „USB Direct“ lizdą prie „Philips“ CD grotuvo ir klausykitės mėgstamų skaitmeninių muzikos įrašų per galingus garsiakalbius – bet kada ir bet kur.
USB
FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas
„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.
Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
marek1345
16/02/2015
Polska
nawet dobry
Odtwarzacz pasiada ładny wygląd pozatym ma wejście mp3,usb,łatwo się użytkuje,dobrze odtwarza płyty CD(w moim starym sprzęcie odywarzacz płyt szybko wysiadał,a tu działa bez zarzutu)Jedyny minus to głośniki słabej mocy.Jestem zadowolony z tego produktu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1627 Bumbox CD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1627 Bumbox CD