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Nutraukta gamyba

CD grotuvas

AZ1627/12

4

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

Norite mėgautis muzikos kolekcijomis iš nešiojamojo muzikos grotuvo be ausinių? Prijunkite „USB Direct“ lizdą prie „Philips“ CD grotuvo ir klausykitės mėgstamų skaitmeninių muzikos įrašų per galingus garsiakalbius – bet kada ir bet kur.

Peržiūrėti visas naudas

Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

  • USB

FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju

FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju

FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas

CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika

CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika

„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

16/02/2015

Polska

Polska

nawet dobry

Odtwarzacz pasiada ładny wygląd pozatym ma wejście mp3,usb,łatwo się użytkuje,dobrze odtwarza płyty CD(w moim starym sprzęcie odywarzacz płyt szybko wysiadał,a tu działa bez zarzutu)Jedyny minus to głośniki słabej mocy.Jestem zadowolony z tego produktu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1627 Bumbox CD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1627 Bumbox CD

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