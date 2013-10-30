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Nutraukta gamyba
AZ382/12
Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
Norite mėgautis muzikos kolekcijomis iš nešiojamojo muzikos grotuvo be ausinių? Prijunkite „USB Direct“ lizdą prie „Philips“ CD grotuvo ir klausykitės mėgstamų skaitmeninių muzikos įrašų per galingus garsiakalbius – bet kada ir bet kur.
Kompaktiškas dizainas
USB
MP3 linijinės įvesties jungtis suteikia galimybę tiesiogiai atkurti MP3 turinį per garso sistemą. Tiesiog prijunkite nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos per integruotą linijinės įvesties lizdą ir galėsite mėgautis nepakartojama atkuriamos mėgstamos muzikos, įrašytos MP3 grotuve, garso kokybe.
FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas
Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.
2.0
iš 5
1
Apžvalga
Mipiotrek63
30/10/2013
Polska
taki sobie
słaby, trudności ze strojeniem radia. Płaski dźwięk.
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ382 Bumbox CD
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ382 Bumbox CD