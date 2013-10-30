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Nutraukta gamyba

CD grotuvas

AZ382/12

2

| (1) Apžvalga

Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

Norite mėgautis muzikos kolekcijomis iš nešiojamojo muzikos grotuvo be ausinių? Prijunkite „USB Direct“ lizdą prie „Philips“ CD grotuvo ir klausykitės mėgstamų skaitmeninių muzikos įrašų per galingus garsiakalbius – bet kada ir bet kur.

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Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

  • Kompaktiškas dizainas

  • USB

Linijinės įvesties jungtis – mėgaukitės atkuriama muzika būdami mobilūs

MP3 linijinės įvesties jungtis suteikia galimybę tiesiogiai atkurti MP3 turinį per garso sistemą. Tiesiog prijunkite nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos per integruotą linijinės įvesties lizdą ir galėsite mėgautis nepakartojama atkuriamos mėgstamos muzikos, įrašytos MP3 grotuve, garso kokybe.

FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju

FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju

FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus

Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.0

iš 5

1

Apžvalga

5
4
3
1

30/10/2013

Polska

Polska

taki sobie

słaby, trudności ze strojeniem radia. Płaski dźwięk.

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ382 Bumbox CD

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ382 Bumbox CD

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