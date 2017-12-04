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Nutraukta gamyba

Belaidė kelių kambarių muzikos sistema

BM60B/10

4

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Vienas bakstelėjimas ir leiskite muziką visuose kambariuose

„Philips izzy“ muzikos sistema atkuria muziką per „Bluetooth“, CD/USB ir FM. Vos vieno mygtuko palietimu muzika iš išmaniojo telefono, CD/USB ir radijo leidžiama per bet kurį „izzy“ garsiakalbį kiekviename kambaryje. Lengva sukonfigūruoti, nereikia kelvedžio, slaptažodžio ar programų.

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Vienas bakstelėjimas ir leiskite muziką visuose kambariuose

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • „Bluetooth®“

  • su MULTIPAIR

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.

Transliuokite savo muziką per „izzylink™“

Transliuokite savo muziką per „izzylink™“

„izzylink™“ išplečia visus jūsų muzikos šaltinius ir muzikos ar radijo programas išmaniuosiuose telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose ar kompiuteriuose belaidžiu būdu kiekviename kambaryje.

Nustatykite „izzylink™“ vienu bakstelėjimu, nereikia kelvedžio parinktuvų, „Wi-Fi“ slaptažodžių ar programų

Nustatykite „izzylink™“ vienu bakstelėjimu, nereikia kelvedžio parinktuvų, „Wi-Fi“ slaptažodžių ar programų

Nustatant nereikalingi kelvedžio parinktuvai, „Wi-Fi“ slaptažodžiai ar programos. Nustatydami primą kartą, ilgai paspauskite dviejų garsiakalbių mygtuką „GROUP“. Pakartokite šį veiksmą ir pridėkite 3-ią, 4-ą ir 5-ą garsiakalbius. Vieną kartą ilgai paspaudus mygtuką „Group“ pridedamas vienas garsiakalbis. Klausytis muzikos keliuose kambariuose dar niekada nebuvo taip paprasta. Nustatytas „izzylink™“ tinklas bus išsaugotas, net jei garsiakalbiai išjungiami.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

04/12/2017

Polska

Polska

Naprawdę przyzwoity sprzęt

Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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