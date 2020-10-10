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Iš naujo atraskite mėgstamus albumus. Ši elegantiška mikrosistema perteikia 70 W sodrų garsą, kad mėgautumėtės viskuo – nuo klasikinių kompaktinių diskų ir naujausio grojaraščio. Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai sustiprina garsą giliais žemais tonais.
„Bluetooth“
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
BonSky
10/10/2020
Polska
Bardzo dobra jakość dźwięku
Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.
Argumentai už
Jakość dźwięku
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTB2570 Mikrowieża
Naudojimo data 2019-10-10
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTB2570 Mikrowieża
Naudojimo data 2019-10-10