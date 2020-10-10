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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

BTB2570/12

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Daugiau galios muzikai

Iš naujo atraskite mėgstamus albumus. Ši elegantiška mikrosistema perteikia 70 W sodrų garsą, kad mėgautumėtės viskuo – nuo klasikinių kompaktinių diskų ir naujausio grojaraščio. Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai sustiprina garsą giliais žemais tonais.

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Daugiau galios muzikai

  • „Bluetooth“

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

70 W didžiausia išvesties galia

USB. Akimirksniu prijunkite muzikos prietaisus

Dvipusiai žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai. Sodrūs, galingi žemųjų dažnių garsai

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

10/10/2020

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość dźwięku

Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.

Argumentai už

Jakość dźwięku

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTB2570 Mikrowieża

Naudojimo data 2019-10-10

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTB2570 Mikrowieża

Naudojimo data 2019-10-10

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