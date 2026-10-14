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BTM1560/12
Nepriekaištingas melodijų skambesys
Klausykitės skaitmeninės muzikos iš išmaniojo telefono per „Bluetooth“, arba atkurkite MP3-CD ir CD-R/RW naudodamiesi šia „Philips“ mikrosistema. „Bass Reflex“ garsiakalbiai ir 30 W didžiausia išvesties galia – gyvi žemieji dažniai ir kambarį užpildantis garsas.
„Bluetooth“
CD, MP3-CD, USB, FM
Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.
Vieną kartą prijungus išmanųjį prietaisą, „Philips“ muzikos sistemą galima pažadinti iš budėjimo režimo naudojant išmaniojo prietaiso „Bluetooth“ funkciją. Be to, taip įjungiamas „Bluetooth“ šaltinis, tad galima greitai ir lengvai bet kuriuo metu srautiniu būdu siųsti muziką.
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