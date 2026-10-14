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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

BTM1560/12

Nepriekaištingas melodijų skambesys

Klausykitės skaitmeninės muzikos iš išmaniojo telefono per „Bluetooth“, arba atkurkite MP3-CD ir CD-R/RW naudodamiesi šia „Philips“ mikrosistema. „Bass Reflex“ garsiakalbiai ir 30 W didžiausia išvesties galia – gyvi žemieji dažniai ir kambarį užpildantis garsas.

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Nepriekaištingas melodijų skambesys

  • „Bluetooth“

  • CD, MP3-CD, USB, FM

30 W RMS maksimali išvesties galia

Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.

„Bluetooth“ budėjimo režimas visada įjungtas, kad būtų lengva prijungti iš naujo

„Bluetooth“ budėjimo režimas visada įjungtas, kad būtų lengva prijungti iš naujo

Vieną kartą prijungus išmanųjį prietaisą, „Philips“ muzikos sistemą galima pažadinti iš budėjimo režimo naudojant išmaniojo prietaiso „Bluetooth“ funkciją. Be to, taip įjungiamas „Bluetooth“ šaltinis, tad galima greitai ir lengvai bet kuriuo metu srautiniu būdu siųsti muziką.

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