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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

BTM2325/12

4

| (1) Apžvalga

Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

Per šią kompaktišką ir universalią „Philips“ muzikos sistemą klausykite išmaniajame telefone esančių takelių, transliuokite muzikos biblioteką per „Bluetooth“ ir leiskite MP3 ir CD takelius. Naudodamiesi įmontuotu USB įkrovimo prievadu įkraukite visus išmaniuosius įrenginius: nuo išmaniųjų telefonų iki planšetinių kompiuterių.

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Sužavėti garsų

Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

  • „Bluetooth®“

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Įkrovimui skirtas USB prievadas

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

15 W maksimali išvesties galia

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.

Techninės savybės

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

5
3
2
1

07/04/2023

România

România

PHILIPS BTM 2325/12

Produs bunicel. Functioneaza in toate mediile de redare CD/USB/RADIO/BLUETOOTH,Ca sa functioneze radioul mai bine trebuie agatat de ceva firul de sirma din spate , perdea sau o bucata de aluminiu de la antene vechi de camera. Pentru 15 wati nu se aude tare dar auditia e fara distorsiuni. CD-URILE trebuie sa fie originale spre o ascultare optima.Aparatul poseda ceas si alarma.Utilizare placuta tuturor!

Argumentai už

este mic ca si dimensiuni

Argumentai prieš

nu are radio AM si bass

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2325 Microsistem muzical

Naudojimo data 2021-04-07

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2325 Microsistem muzical

Naudojimo data 2021-04-07

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