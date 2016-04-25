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Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos
Per šią kompaktišką ir universalią „Philips“ muzikos sistemą klausykite išmaniajame telefone esančių takelių, transliuokite muzikos biblioteką per „Bluetooth“ ir leiskite MP3 ir CD takelius. Naudodamiesi įmontuotu USB įkrovimo prievadu įkraukite visus išmaniuosius įrenginius: nuo išmaniųjų telefonų iki planšetinių kompiuterių.
30 W
„Bluetooth®“
Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.
MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
stomil
25/04/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Perfekcja
Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2335 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2335 Mikrowieża
UtilizatorGL
16/12/2017
România
Updateuri varza.
Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2335 Microsistem muzical
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2335 Microsistem muzical