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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

BTM2335/12

4.5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

Per šią kompaktišką ir universalią „Philips“ muzikos sistemą klausykite išmaniajame telefone esančių takelių, transliuokite muzikos biblioteką per „Bluetooth“ ir leiskite MP3 ir CD takelius. Naudodamiesi įmontuotu USB įkrovimo prievadu įkraukite visus išmaniuosius įrenginius: nuo išmaniųjų telefonų iki planšetinių kompiuterių.

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Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

  • 30 W

  • „Bluetooth®“

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai

Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.

30 W didžiausia išvesties galia

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

25/04/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Perfekcja

Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2335 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2335 Mikrowieża

16/12/2017

România

România

Updateuri varza.

Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2335 Microsistem muzical

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2335 Microsistem muzical

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