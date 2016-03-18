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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

BTM2360/12

3.9

| (8) Atsiliepimai

Nepriekaištingas melodijų skambesys

Klausykitės skaitmeninės muzikos iš išmaniojo telefono per „Bluetooth“, arba leiskite MP3-CD ir CD-R/W naudodami vieną „Philips“ mikrosistemą. „Bass Reflex“ garsiakalbiai atkuria stulbinamus žemuosius dažnius, o 70 W didžiausia išvesties galia užtikrina nepriekaištingą garsą.

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Nepriekaištingas melodijų skambesys

  • „Bluetooth®“

  • Įkrovimui skirtas USB prievadas

Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono

Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai

Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.

70 W RMS maksimali išvesties galia

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.9

iš 5

8

Atsiliepimai

1

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2360 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2360 Mikrowieża

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2360 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2360 Mikrowieża

22/11/2015

România

România

Pentru un living de bloc e perfect

Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2360 Microsistem muzical

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2360 Microsistem muzical

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