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BTM2360/12
Nepriekaištingas melodijų skambesys
Klausykitės skaitmeninės muzikos iš išmaniojo telefono per „Bluetooth“, arba leiskite MP3-CD ir CD-R/W naudodami vieną „Philips“ mikrosistemą. „Bass Reflex“ garsiakalbiai atkuria stulbinamus žemuosius dažnius, o 70 W didžiausia išvesties galia užtikrina nepriekaištingą garsą.
„Bluetooth®“
Įkrovimui skirtas USB prievadas
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.
Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.
3.9
iš 5
8
Atsiliepimai
Alive
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2360 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2360 Mikrowieża
katarzyna01
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2360 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2360 Mikrowieża
Florinstanciubz
22/11/2015
România
Pentru un living de bloc e perfect
Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2360 Microsistem muzical
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2360 Microsistem muzical