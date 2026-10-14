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BTM5120B/12
Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos
„Philips“ muzikos mikrosistema su „Bluetooth®“ muzikos transliavimo į kelis įrenginius funkcija, MP3 atkūrimu per „USB Direct“ ir garso įvestimi kitoms sistemoms prijungti. Galingi garsiakalbiai su žemųjų dažnių vamzdeliais išplės jūsų namų pramogų galimybes.
100 W
„Bluetooth®“
su MULTIPAIR
CD, MP3-CD, „USB Direct“, FM
Belaidis „Bluetooth®“ garso persiuntimas garso sistemų pasaulyje yra itin dažnas, tačiau daugelyje su „Bluetooth®“ suderinamų sistemų vienu metu galima prijungti tik vieną prietaisą. Naudodami kelių prietaisų susiejimo funkciją galite susieti iki trijų prietaisų ir iškart juos perjungti.
Sekcija už pagrindinio garsiakalbio įrenginio, kurioje oras nukreipiamas į akustines garsiakalbio angas, žemiesiems dažniams suteikia smarkumo ir natūralumo.
Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.
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