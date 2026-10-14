GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Pirminis paveikslėlis
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Pirminis paveikslėlis

Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

BTM5120B/12

Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

„Philips“ muzikos mikrosistema su „Bluetooth®“ muzikos transliavimo į kelis įrenginius funkcija, MP3 atkūrimu per „USB Direct“ ir garso įvestimi kitoms sistemoms prijungti. Galingi garsiakalbiai su žemųjų dažnių vamzdeliais išplės jūsų namų pramogų galimybes.

Peržiūrėti visas naudas

Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

  • 100 W

  • „Bluetooth®“

  • su MULTIPAIR

  • CD, MP3-CD, „USB Direct“, FM

Transliuokite muziką per „Bluetooth®“ su kelių prietaisų susiejimo funkcija

Transliuokite muziką per „Bluetooth®“ su kelių prietaisų susiejimo funkcija

Belaidis „Bluetooth®“ garso persiuntimas garso sistemų pasaulyje yra itin dažnas, tačiau daugelyje su „Bluetooth®“ suderinamų sistemų vienu metu galima prijungti tik vieną prietaisą. Naudodami kelių prietaisų susiejimo funkciją galite susieti iki trijų prietaisų ir iškart juos perjungti.

Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai užtikrina gilius ir galingus žemuosius dažnius

Sekcija už pagrindinio garsiakalbio įrenginio, kurioje oras nukreipiamas į akustines garsiakalbio angas, žemiesiems dažniams suteikia smarkumo ir natūralumo.

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai

Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.