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Nutraukta gamyba

Automobilinė garso ir vaizdo sistema

CED1900BT/12

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Mėgaukitės gyva muzika automobilyje žiūrėdami vaizdo įrašus

Smagiai leiskite laiką automobilyje – „Philips CED1900BT“ turi 6,2" spalvinį ekraną, kuriame galėsite žiūrėti vaizdo įrašus ir nuotraukas. Be to, dėl integruoto „Bluetooth®“ imtuvo galėsite mėgautis filmais ir muzikos įrašais iš kelių šaltinių ir niekada nepraleisite jokio skambučio.

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Mėgaukitės gyva muzika automobilyje žiūrėdami vaizdo įrašus

  • 15,7 cm (6,2") jutiklinis ekranas

  • „Bluetooth“

Integruotas „Bluetooth“ imtuvas, skirtas skambučiams ir muzikos srautiniam perdavimui

Integruotas „Bluetooth“ imtuvas, skirtas skambučiams ir muzikos srautiniam perdavimui

Pasitelkę „Bluetooth“ laisvų rankų funkciją, galėsite saugiau naudoti mobilųjį telefoną vairuodami ir nepraleisite jokių svarbių skambučių. Kadangi yra integruotas „Bluetooth®“ imtuvas, galite patogiai srautiniu būdu perduoti muzikos failus iš telefono į automobilio pramogų sistemą.

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Stiprintuvo priedo garso išvestis

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

15/04/2019

Україна

Україна

Эта техника отличная!!!

Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CED1900BT Car audio video system

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CED1900BT Car audio video system

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.