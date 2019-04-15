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Nutraukta gamyba
CED1900BT/12
Mėgaukitės gyva muzika automobilyje žiūrėdami vaizdo įrašus
Smagiai leiskite laiką automobilyje – „Philips CED1900BT“ turi 6,2" spalvinį ekraną, kuriame galėsite žiūrėti vaizdo įrašus ir nuotraukas. Be to, dėl integruoto „Bluetooth®“ imtuvo galėsite mėgautis filmais ir muzikos įrašais iš kelių šaltinių ir niekada nepraleisite jokio skambučio.
15,7 cm (6,2") jutiklinis ekranas
„Bluetooth“
Pasitelkę „Bluetooth“ laisvų rankų funkciją, galėsite saugiau naudoti mobilųjį telefoną vairuodami ir nepraleisite jokių svarbių skambučių. Kadangi yra integruotas „Bluetooth®“ imtuvas, galite patogiai srautiniu būdu perduoti muzikos failus iš telefono į automobilio pramogų sistemą.
Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Pricolisc
15/04/2019
Україна
Эта техника отличная!!!
Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CED1900BT Car audio video system
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CED1900BT Car audio video system