GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Naudojamo gaminio nuotrauka

Nutraukta gamyba

prijungimo stotelių pramogų sistema

DC570/12

Garsiai ir gera kokybe klausykitės „iPod“ muzikos

Ypač stilinga „Philips“ prijungimo stotelių pramogų sistema DC570 bet kurį kambarį užpildo mėgiamomis melodijomis iš „iPod“. Elegantiško dizaino, itin mažai vietos užimanti aptaki sistema atkuria neįtikėtinai galingą „Hi-Fi“ garsą per integruotą žemųjų dažnių kolonėlę.

Peržiūrėti visas naudas

su garsiakalbio bokštu

Garsiai ir gera kokybe klausykitės „iPod“ muzikos

Galingas „Hi-Fi“ garsas, skirtas jūsų kambariui užpildyti

Galingas „Hi-Fi“ garsas, skirtas jūsų kambariui užpildyti

2.1 sistema su integruota žemųjų dažnių kolonėle

100W RMS bendra išvesties galia

100W RMS bendra išvesties galia

RMS („Root Mean Square“) yra tipiškas garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamą garso galią. Iš esmės, stiprintuvai yra ribojami elektros energijos, kurią jie sustiprina, ir garsiakalbių, kurie paverčia elektros energiją garso energija, neiškraipant garso signalo. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.