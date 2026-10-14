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DC570/12
Garsiai ir gera kokybe klausykitės „iPod“ muzikos
Ypač stilinga „Philips“ prijungimo stotelių pramogų sistema DC570 bet kurį kambarį užpildo mėgiamomis melodijomis iš „iPod“. Elegantiško dizaino, itin mažai vietos užimanti aptaki sistema atkuria neįtikėtinai galingą „Hi-Fi“ garsą per integruotą žemųjų dažnių kolonėlę.
RMS („Root Mean Square“) yra tipiškas garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamą garso galią. Iš esmės, stiprintuvai yra ribojami elektros energijos, kurią jie sustiprina, ir garsiakalbių, kurie paverčia elektros energiją garso energija, neiškraipant garso signalo. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.
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