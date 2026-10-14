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DCM1170/12
Jūsų namams tinkamas garsas
Ši „Philips“ muzikos mikrosistema, prie kurios per „Lightning“ jungtį galite prijungti „iPhone 5“, atkuria nuostabų garsą ir išsiskiria stilingu dizainu. Prisėskite, atsipalaiduokite ir mėgaukitės muzika taip, kaip jums patinka, naudodami vieną paprastą valdiklį.
su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W maks.
Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus akumuliatorius.
Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.
Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.
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