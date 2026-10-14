GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Naudojamo gaminio nuotrauka

Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

DCM1170/12

Jūsų namams tinkamas garsas

Ši „Philips“ muzikos mikrosistema, prie kurios per „Lightning“ jungtį galite prijungti „iPhone 5“, atkuria nuostabų garsą ir išsiskiria stilingu dizainu. Prisėskite, atsipalaiduokite ir mėgaukitės muzika taip, kaip jums patinka, naudodami vieną paprastą valdiklį.

Peržiūrėti visas naudas

Sužavėti garsų

Jūsų namams tinkamas garsas

  • su „Lightning“ jungtimi

  • skirta „iPod“ / „iPhone“

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W maks.

Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus akumuliatorius.

Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.