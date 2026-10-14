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DCM3155/12
Jūsų namams tinkamas garsas
Šioje „Philips“ garso mikrosistemoje, prie kurios per „Lightning“ jungtį galite prijungti „iPhone 5“, įdiegta „wOOx“ technologija, todėl galėsite mėgautis galingais žemaisiais dažniais. Pakreipti garsiakalbiai atkuria plataus diapazono stereogarsą, o vientisos konstrukcijos įrenginys tiks prie bet kokio interjero.
su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
CD, MP3-CD, USB, FM
50 W maks., bosų spinduolis
Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.
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