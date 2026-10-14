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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

DCM3155/12

Jūsų namams tinkamas garsas

Šioje „Philips“ garso mikrosistemoje, prie kurios per „Lightning“ jungtį galite prijungti „iPhone 5“, įdiegta „wOOx“ technologija, todėl galėsite mėgautis galingais žemaisiais dažniais. Pakreipti garsiakalbiai atkuria plataus diapazono stereogarsą, o vientisos konstrukcijos įrenginys tiks prie bet kokio interjero.

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Jūsų namams tinkamas garsas

  • su „Lightning“ jungtimi

  • skirta „iPod“ / „iPhone“

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 50 W maks., bosų spinduolis

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

50 W RMS maksimali išvesties galia

Monolitinė konstrukcija, deranti bet kurioje namų vietoje

Techninės savybės

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