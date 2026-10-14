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DCM580/12
Garso bokštas
Naudodamiesi „Philips“ prijungimo sistema DCM580 mėgaukitės platesnės gamos, gilesniu garsu. Bokšto dizainas palaiko „iPhones/iPods“, kompaktinius diskus ir USB įrenginius. „LivingSound“ technologija vienodai paskirsto garsą visame kambaryje, tad galėsite klausytis muzikos optimaliai.
RMS („Root Mean Square“) yra tipiškas garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamą garso galią. Iš esmės, stiprintuvai yra ribojami elektros energijos, kurią jie sustiprina, ir garsiakalbių, kurie paverčia elektros energiją garso energija, neiškraipant garso signalo. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.
4.1 garsiakalbių sistema su integruota žemųjų dažnių kolonėle.
Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.
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