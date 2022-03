Leiskite ir kraukite „iPod“ automobilyje

Mėgaukitės „iPod“ melodijomis per automobilio stereosistemą naudodamiesi šiuo išmaniu mažyčiu „TransDock micro“. Vienu prisilietimu „IntelliTune“ technologija suras tinkamiausią dažnį muzikai iš „iPod“ perduoti į automobilio FM radiją. Be to, prijungus įkrauna „iPod“. Peržiūrėti visus privalumus