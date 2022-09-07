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DS1400/12
Jūsų namams tinkamas garsas
Suderinamas su „iPhone 5“ ir naujausiais „iPod“ per „Lightning“ jungtį, DS1400 prijungiamas garsiakalbis pasižymi puikiu garsu. Papildomo universalumo suteikia USB prievadas, kuriuo galima įkrauti antrą mobilųjį įrenginį, net kai prijungtas jūsų „iPod“ ar „iPhone“.
su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
Įkrovimui skirtas USB prievadas
6W
2.0
iš 5
1
Apžvalga
Djodji
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Морално остарял продукт
Може да се използва вече само като електронен чесовник.
Argumentai už
Хубав дизайн
Argumentai prieš
Морално остарял
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1400 тонколона за поставяне
Naudojimo data 2020-09-07
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1400 тонколона за поставяне
Naudojimo data 2020-09-07