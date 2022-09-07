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Nutraukta gamyba

garsiakalbių sistema

DS1400/12

2

| (1) Apžvalga

Jūsų namams tinkamas garsas

Suderinamas su „iPhone 5“ ir naujausiais „iPod“ per „Lightning“ jungtį, DS1400 prijungiamas garsiakalbis pasižymi puikiu garsu. Papildomo universalumo suteikia USB prievadas, kuriuo galima įkrauti antrą mobilųjį įrenginį, net kai prijungtas jūsų „iPod“ ar „iPhone“.

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Jūsų namams tinkamas garsas

  • su „Lightning“ jungtimi

  • skirta „iPod“ / „iPhone“

  • Įkrovimui skirtas USB prievadas

  • 6W

Švelni naktinė šviesa

2 aktyvūs difuzoriai ir žemųjų dažnių vamzdis perteikia subalansuotą, sodrų garsą

Elegantiškas ir kompaktiškas dizainas dera prie bet kokio naktinio staliuko

Techninės savybės

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2.0

iš 5

1

Apžvalga

5
4
3
1

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Морално остарял продукт

Може да се използва вече само като електронен чесовник.

Argumentai už

Хубав дизайн

Argumentai prieš

Морално остарял

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1400 тонколона за поставяне

Naudojimo data 2020-09-07

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1400 тонколона за поставяне

Naudojimo data 2020-09-07

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