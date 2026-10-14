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DS9/10
Patirkite tikrą garso atkūrimo tikslumą
Ši „Philips Fidelio“ DS9/10 garsiakalbių sistema priklauso atskirai klasei dėl neprilygstamo dizaino ir garso kokybės. Panaudojus natūralų medį ir aukščiausios kokybės komponentus per „iPod Touch“, „iPhone“ ir „iPad“ atkuriamas itin didelės raiškos garsas.
skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
Tai dviejų juostų didelio tikslumo garsiakalbis, turintis aukštųjų dažnių garsiakalbį su minkštu gaubtu. Dengtus aukštųjų dažnių garsiakalbius pirmiausia pradėjo naudoti „Philips“ septintojo dešimtmečio pradžioje, ir tai tapo plačiai paplitusiu sprendimu jau pusę amžiaus naudojamu „hi-fi“ garsiakalbių kolonėlėse. Aukštųjų dažnių garsiakalbiai su minkštu gaubtu užtikrina raiškų, natūralų garsą, be šiurkštumo ir iškraipymų bei perteikia įrašų sodrumą.
Kruopščiai sukurtas ir išlenktas „Philips“ galinis gaubtas sukuria ypač efektyvią akustinę struktūrą, skirtą garsui atkurti. Lenkta forma sutvirtina garsiakalbio dėžę, todėl sumažėja vidinis rezonansas ir pašalinama garso vibracija bei iškraipymas. Galite mėgautis nuostabiu krištolo skaidrumo garsu, sklindančiu iš patrauklios išvaizdos garsiakalbių.
Daugelyje prijungiamų garsiakalbių naudojama analoginė „iPod“, „iPhone“ arba „iPad“ išvestis, tada konvertuojamas signalas atgal į skaitmeninį, todėl atsiranda papildomų triukšmų ir prarandama raiška. Naudodamas leistuvo skaitmeninę išvestį, garsiakalbis išlaiko muzikos signalo vientisumą, todėl gaunamas aukštesnis signalo ir triukšmų santykis bei geresnė raiška.
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