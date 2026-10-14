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Nutraukta gamyba

Philips Fidelio„Primo“ prijungiamas garsiakalbis

DS9/10

Patirkite tikrą garso atkūrimo tikslumą

Ši „Philips Fidelio“ DS9/10 garsiakalbių sistema priklauso atskirai klasei dėl neprilygstamo dizaino ir garso kokybės. Panaudojus natūralų medį ir aukščiausios kokybės komponentus per „iPod Touch“, „iPhone“ ir „iPad“ atkuriamas itin didelės raiškos garsas.

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su šia garsiakalbių sistema

Patirkite tikrą garso atkūrimo tikslumą

  • skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

Aukštųjų dažnių garsiakalbis su minkštu gaubtu perteikia raiškų ir natūralų garsą

Tai dviejų juostų didelio tikslumo garsiakalbis, turintis aukštųjų dažnių garsiakalbį su minkštu gaubtu. Dengtus aukštųjų dažnių garsiakalbius pirmiausia pradėjo naudoti „Philips“ septintojo dešimtmečio pradžioje, ir tai tapo plačiai paplitusiu sprendimu jau pusę amžiaus naudojamu „hi-fi“ garsiakalbių kolonėlėse. Aukštųjų dažnių garsiakalbiai su minkštu gaubtu užtikrina raiškų, natūralų garsą, be šiurkštumo ir iškraipymų bei perteikia įrašų sodrumą.

„SoundCurve“ ypatingam krištolo skaidrumo garsui

„SoundCurve“ ypatingam krištolo skaidrumo garsui

Kruopščiai sukurtas ir išlenktas „Philips“ galinis gaubtas sukuria ypač efektyvią akustinę struktūrą, skirtą garsui atkurti. Lenkta forma sutvirtina garsiakalbio dėžę, todėl sumažėja vidinis rezonansas ir pašalinama garso vibracija bei iškraipymas. Galite mėgautis nuostabiu krištolo skaidrumo garsu, sklindančiu iš patrauklios išvaizdos garsiakalbių.

Visiškai skaitmeninis apdorojimas užtikrina švarų signalą garsinėje grandinėje

Visiškai skaitmeninis apdorojimas užtikrina švarų signalą garsinėje grandinėje

Daugelyje prijungiamų garsiakalbių naudojama analoginė „iPod“, „iPhone“ arba „iPad“ išvestis, tada konvertuojamas signalas atgal į skaitmeninį, todėl atsiranda papildomų triukšmų ir prarandama raiška. Naudodamas leistuvo skaitmeninę išvestį, garsiakalbis išlaiko muzikos signalo vientisumą, todėl gaunamas aukštesnis signalo ir triukšmų santykis bei geresnė raiška.

Techninės savybės

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.