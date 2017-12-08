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Nutraukta gamyba

„SmartPro Active“Keičiamas rinkinys dulkių siurbliui-robotui

FC8068/01

4.6

| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

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Su „SmartPro Active“ dulkių siurbliais-robotais suderinamas keičiamasis rinkinys. Rinkinyje yra 2 filtrai, 1 šepečių pora ir 3 sauso valymo šluostės, kurias reikia keisti, kad pailgėtų dulkių siurblio-roboto tarnavimo laikas.

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„SmartPro“ skirtas keičiamasis rinkinys

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  • Atsarginis rinkinys

  • 2 keičiami filtrai

  • 1 šepečių pora

  • 3x sausos šluostės

Keiskite kas 4 mėnesius, kad pailgintumėte prietaiso tarnavimo laiką

Keiskite kas 4 mėnesius, kad pailgintumėte prietaiso tarnavimo laiką

Keiskite kas 4 mėnesius, kad pailgintumėte dulkių siurblio-roboto tarnavimo laiką.

Keiskite kartą per metus, kad surinktumėte dulkes ir stambias daleles

Keiskite kartą per metus, kad surinktumėte dulkes ir stambias daleles

Šepečius keiskite kartą per metus, kad dulkės ir stambesnės dalelės būtų surenkamos optimaliai

Sustiprinkite valymą surinkdami net smulkiausias dulkes

Sustiprinkite valymą surinkdami net smulkiausias dulkes

Sustiprinkite valymą nuo grindų surinkdami net smulkiausias dulkes

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.6

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

08/12/2017

Polska

Polska

Polecam

bardzo dobry produkt do parkietów i za rozsądną cenę

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot

20/06/2020

България

България

Продуктът работи перфектно

Продуктътнвърши абсолютно всичко, коего съм очаквал от него. Качествен и надежден

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner

Date of Use 2019-12-19

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner

Date of Use 2019-12-19

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Előbb-utóbb mindenkinek szüksége lesz rá...

Természetesen tökéletesen kompatibilis termékek, nehéz róluk bármit is írni. Akinek ilyen kell a gépébe, olyat talál ebben, mint a géppel együtt kapott. Talán csak a törlőkendőt nehéz megfelelően a gép aljára rögzíteni, de ez nem ezen pótkészlet hátránya.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet

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