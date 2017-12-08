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Su „SmartPro Active“ dulkių siurbliais-robotais suderinamas keičiamasis rinkinys. Rinkinyje yra 2 filtrai, 1 šepečių pora ir 3 sauso valymo šluostės, kurias reikia keisti, kad pailgėtų dulkių siurblio-roboto tarnavimo laikas.
Atsarginis rinkinys
2 keičiami filtrai
1 šepečių pora
3x sausos šluostės
Keiskite kas 4 mėnesius, kad pailgintumėte dulkių siurblio-roboto tarnavimo laiką.
Šepečius keiskite kartą per metus, kad dulkės ir stambesnės dalelės būtų surenkamos optimaliai
Sustiprinkite valymą nuo grindų surinkdami net smulkiausias dulkes
4.6
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
drpepper
08/12/2017
Polska
Polecam
bardzo dobry produkt do parkietów i za rozsądną cenę
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8068/01 Odkurzacz automatyczny/robot
Dyakov
20/06/2020
България
Продуктът работи перфектно
Продуктътнвърши абсолютно всичко, коего съм очаквал от него. Качествен и надежден
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner
Date of Use 2019-12-19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8068/01 Robot vacuum cleaner
Date of Use 2019-12-19
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Előbb-utóbb mindenkinek szüksége lesz rá...
Természetesen tökéletesen kompatibilis termékek, nehéz róluk bármit is írni. Akinek ilyen kell a gépébe, olyat talál ebben, mint a géppel együtt kapott. Talán csak a törlőkendőt nehéz megfelelően a gép aljára rögzíteni, de ez nem ezen pótkészlet hátránya.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Active FC8068/01 Robotporszívó cserekészlet