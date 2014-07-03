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Galingi komponentai ir kompaktiška konstrukcija
Naujuoju „Philips“ dulkių siurbliu „CompactGo“ valysite lengviau. Jis galingas, lengvas, manevringas ir užima mažai vietos. Siurbti lengviau, o rezultatai – geresni.
1400 W
Plaunamas, daugkartinio naudojimo dulkių maišelis, todėl nereikia rūpintis pakaitinių maišelių įsigijimu.
Siurblys yra lengvas ir nedidelis, todėl dirbant jį lengva nešti ir tempti.
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5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
kasienka88
03/07/2014
Polska
Polecam ten produkt
Powiem tak odkurzacz taki miałam leży teraz na strychu biedaczek zajechany :) ale używałam go dosyć długo bo to jeszcze był odkurzacz mojej mamy. Idealny dla mieszkania, łatwy w użyciu. Zgrabny i dobrze odkurzający
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CompactGo FC8291/02 Odkurzacz workowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CompactGo FC8291/02 Odkurzacz workowy