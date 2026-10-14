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Nutraukta gamyba

Mini Hi-Fi sistema

FWM210/12

Sodrus ir galingas garsas

Pasitelkę 140 W RMS išvesties galią, nepertraukiamai mėgaukitės CD / MP3 / WMA formatais įrašytomis dainomis. Savo mėgstamų melodijų, įrašytų USB nuolatinio saugojimo įrenginyje, klausykitės ir namuose – tiesiai iš USB

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Sodrus ir galingas garsas

  • CD, MP3-CD

  • „USB Direct“

  • FM

  • 120 W

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas

140W RMS bendra išvesties galia

140W RMS bendra išvesties galia

RMS („Root Mean Square“) yra tipiškas garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamą garso galią. Iš esmės, stiprintuvai yra ribojami elektros energijos, kurią jie sustiprina, ir garsiakalbių, kurie paverčia elektros energiją garso energija, neiškraipant garso signalo. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

„MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

„MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.

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