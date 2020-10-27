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  • Skrudinkite tobulai
  • Skrudinkite tobulai
  • Skrudinkite tobulai
  • Skrudinkite tobulai
  • Skrudinkite tobulai
  • Skrudinkite tobulai
  • Skrudinkite tobulai
  • Skrudinkite tobulai
  • Skrudinkite tobulai
  • Skrudinkite tobulai
  • Skrudinkite tobulai
  • Skrudinkite tobulai
  • Skrudinkite tobulai
  • Skrudinkite tobulai
  • Skrudinkite tobulai

Nutraukta gamyba

Aluminium CollectionSkrudintuvas

HD2618/00

Skrudinkite tobulai

Aptakių, grakščių linijų 1200 W galios skrudintuvas yra stulbinančiai greitas. Naudodamiesi skaitmeniniu valdikliu, visą valdžią turėsite savo rankose, todėl galite būti tikri, kad kaskart skrebučiai bus skanūs – vienodai traškūs ir lygaus auksinio atspalvio.

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Skrudinkite tobulai

  • Ilga anga

  • 4 funkcijų skaitmeninis LCD

LCD ekranas su skaitmeniniu laikmačiu

LCD ekranas su skaitmeniniu laikmačiu

LCD ekranas su skaitmeniniu laikmačiu.

Vienpusio skrudinimo nustatymas

Vienpusio skrudinimo nustatymas

Vienpusio skrudinimo nustatymas, skirtas bandelėms ir batonams skrudinti.

Oksiduoto aliuminio korpusas

Oksiduoto aliuminio korpusas

Pagamintas iš oksiduoto aliuminio, kad būtų kuo optimaliau panaudojamas: atsparus rūdijimui, įbrėžimams, ant jo neišlieka pirštų atspaudų.

Techninės savybės

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