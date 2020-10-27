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Nutraukta gamyba
HD2618/00
Skrudinkite tobulai
Aptakių, grakščių linijų 1200 W galios skrudintuvas yra stulbinančiai greitas. Naudodamiesi skaitmeniniu valdikliu, visą valdžią turėsite savo rankose, todėl galite būti tikri, kad kaskart skrebučiai bus skanūs – vienodai traškūs ir lygaus auksinio atspalvio.
Ilga anga
4 funkcijų skaitmeninis LCD
LCD ekranas su skaitmeniniu laikmačiu.
Vienpusio skrudinimo nustatymas, skirtas bandelėms ir batonams skrudinti.
Pagamintas iš oksiduoto aliuminio, kad būtų kuo optimaliau panaudojamas: atsparus rūdijimui, įbrėžimams, ant jo neišlieka pirštų atspaudų.
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