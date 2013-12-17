30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Su stikliniu ąsočiu
Baltai oranžinė
„Philips Aroma“ ąsotis yra pagamintas iš stiklo ir skirtas optimaliam kavos skoniui išsaugoti.
„Philips“ kavos aparato siurblys padės greitai paruošti kavą.
Dėl apsaugos nuo lašėjimo galite įsipilti kavos kada tik panorėję, net nesibaigus kavos virimo ciklui.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
kasienka88
17/12/2013
Polska
polecam zakup tego produktu
ekspres ma ładny wygląd, nadaje się na prezent. Jest bardzo wydajny i łatwy w obsłudze. Nie potrzeba do niego filtrów co już jest wielkim plusem. Gorąco polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD7502/55 Ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD7502/55 Ekspres do kawy
Steliana
07/05/2019
România
Un aparat Excelent !!!
Un aparat performant, usor de utilizat si arata bine , culoarea lui se potriveste cu bucătăria mea !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD7502/55 Cafetieră
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD7502/55 Cafetieră