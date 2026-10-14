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Nutraukta gamyba
HD7686/90
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Šis modernus „Philips“ kavos virimo aparatas yra puikios kokybės aromato ir dizaino derinys. Naudodamiesi stiprumo valdymo funkcija ir integruotomis kavos svarstyklėmis, galite bet kada virti filtruotą kavą pagal savo skonį.
Su stikliniu ąsočiu
Pagaminta Vokietijoje
Juoda
Didelės spartos „Philips“ kavos aparato siurbliukas greičiau paruoš optimalaus aromato kavos.
Reguliuodami kavos stiprumą pasirinkite švelnią, vidutinę arba stiprią kavą.
„Philips“ kavos virimo aparatas primins, kada reikia pašalinti susikaupusias kalkių nuosėdas. Reguliariai šalindami nuosėdas nuolat mėgausitės geriausiu kavos skoniu ir apsaugosite prietaisą nuo vandenyje iš čiaupo esančių kalkių.
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