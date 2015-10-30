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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30

Nutraukta gamyba

Pure EssentialsKavos virimo aparatas

HD7690/30

5

| (7) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį

Ruoškite būtent taip, kaip jums patinka

Šis modernus „Philips“ kavos virimo aparatas puikiai tinka ieškantiems puikios kokybės, aromato ir dizaino derinio. Naudodamiesi stiprumo valdymo ir laikmačio funkcijomis, galite bet kada virti kavą pagal savo skonį

Peržiūrėti visas naudas

„My Aroma Control“ – kavos stiprumas pagal asmeninį skonį

Ruoškite būtent taip, kaip jums patinka

  • Su stikliniu indu

  • Pagaminta Vokietijoje

  • Balta

1 400 vatų

1 400 vatų

Didelės spartos „Philips“ kavos aparato siurbliukas greičiau paruoš optimalaus aromato kavos.

Stiprumo pasirinkimo funkcija leis nustatyti kavos stiprumą

Stiprumo pasirinkimo funkcija leis nustatyti kavos stiprumą

Reguliuodami kavos stiprumą pasirinkite švelnią, vidutinę arba stiprią kavą.

Kalkių nuosėdų šalinimo indikatoriaus lemputė

„Philips“ kavos virimo aparatas primins, kada reikia pašalinti susikaupusias kalkių nuosėdas. Reguliariai šalindami nuosėdas nuolat mėgausitės geriausiu kavos skoniu ir apsaugosite prietaisą nuo vandenyje iš čiaupo esančių kalkių.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

7

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

30/10/2015

Polska

Polska

bardzo fajny ekspres ale!!!

ekspres posiadam od 1,5 roku używany mniej wiecej 2 razy w tygodniu i sie zepsul. Nie wlacza sie chociaz dioda swieci. niby proste jest gwarancja. poniewaz jednak kupilem go do firmy to juz po gwarancji.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy

29/08/2015

Polska

Polska

mam 5 lat, użytkowany 2 razy dziennie przez 356 dni

i padł po 5 latach, ale korzystaliśmy z niego tak samo często jak z ness-pres-so. przede wszystkim ze względu na koszty użytkowania i dowolność użytej kawy. Chętnie kupię drugi model o takiej samej trwałości. to mój 4 przelewowy i drugi philips poprzedni prosty model służył 7 lat ale kupiony w DE.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy

02/12/2013

Polska

Polska

funkcjonalność estetyka

Łatwość obsługi funkcjonalność a zarazem estetyczny wygłąd sprawił że go kupiłam i jestem bardzo zadowolona polecam go wszystkim. Możliwość zaprogramowania pozwala budzić się z zapachem kawy rano mieć ją ciepłą przez dwie godziny, łatwy sposób mycia sprawiam że jestem naprawdę zadowolona. Polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy

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