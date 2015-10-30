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Šis modernus „Philips“ kavos virimo aparatas puikiai tinka ieškantiems puikios kokybės, aromato ir dizaino derinio. Naudodamiesi stiprumo valdymo ir laikmačio funkcijomis, galite bet kada virti kavą pagal savo skonį
Su stikliniu indu
Pagaminta Vokietijoje
Balta
Didelės spartos „Philips“ kavos aparato siurbliukas greičiau paruoš optimalaus aromato kavos.
Reguliuodami kavos stiprumą pasirinkite švelnią, vidutinę arba stiprią kavą.
„Philips“ kavos virimo aparatas primins, kada reikia pašalinti susikaupusias kalkių nuosėdas. Reguliariai šalindami nuosėdas nuolat mėgausitės geriausiu kavos skoniu ir apsaugosite prietaisą nuo vandenyje iš čiaupo esančių kalkių.
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5.0
iš 5
7
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
001Jacek
30/10/2015
Polska
bardzo fajny ekspres ale!!!
ekspres posiadam od 1,5 roku używany mniej wiecej 2 razy w tygodniu i sie zepsul. Nie wlacza sie chociaz dioda swieci. niby proste jest gwarancja. poniewaz jednak kupilem go do firmy to juz po gwarancji.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy
philipiak
29/08/2015
Polska
mam 5 lat, użytkowany 2 razy dziennie przez 356 dni
i padł po 5 latach, ale korzystaliśmy z niego tak samo często jak z ness-pres-so. przede wszystkim ze względu na koszty użytkowania i dowolność użytej kawy. Chętnie kupię drugi model o takiej samej trwałości. to mój 4 przelewowy i drugi philips poprzedni prosty model służył 7 lat ale kupiony w DE.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy
wojskowy102
02/12/2013
Polska
funkcjonalność estetyka
Łatwość obsługi funkcjonalność a zarazem estetyczny wygłąd sprawił że go kupiłam i jestem bardzo zadowolona polecam go wszystkim. Możliwość zaprogramowania pozwala budzić się z zapachem kawy rano mieć ją ciepłą przez dwie godziny, łatwy sposób mycia sprawiam że jestem naprawdę zadowolona. Polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy