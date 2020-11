„Sonic“ technologija – geresniam rezultatui per trumpesnį laiką

„Sonic“ technologija – džiugi plaukų tiesinimo praktikos naujiena. Švelnios garso vibracijos padeda tolygiau paskleisti plaukus ant plokščių paviršiaus, ir dėl to tiesinimas paspartėja 30 %. Be to, garso technologija suteikia galimybę optimaliai perduoti karštį per plokštes – taip gaunamas profesionalus, gražiai lygus rezultatas.