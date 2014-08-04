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Nutraukta gamyba

„Salon Essential“

HP8106/00

4.9

| (10) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Svarbi jūsų plaukų priežiūra

Šis plaukų džiovintuvas padės tinkamai prižiūrėti plaukus juos formuojant

Peržiūrėti visas naudas

Rūpestingai džiovinkite plaukus

Svarbi jūsų plaukų priežiūra

  • „Salon Essential“

  • plaukų džiovintuvas

1400 W greitas ir švelnus džiovinimas

1400 W greitas ir švelnus džiovinimas

Šis 1400 W plaukų džiovintuvas sukuria optimalų oro srautą ir švelnią džiovinimo jėgą, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.

Trys patogūs nustatymai didesnei kontrolei

Trys patogūs nustatymai didesnei kontrolei

Norėdami džiaugtis galutiniu rezultatu, paprastai nustatykite norimą greitį ir temperatūrą. Trys lankstūs nustatymai sukuria kruopštų ir nuostabų stilių.

Sulankstoma rankena skirta lengvai transportuoti

Sulankstoma rankena skirta lengvai transportuoti

Šio plaukų džiovintuvo rankena sulankstoma, todėl mažą ir kompaktišką plaukų džiovintuvą galima lengvai supakuoti ir visada turėti su savimi.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

10

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

04/08/2014

Polska

Polska

idealna kobieca suszarka

Używam tej suszarki od dłuższego czasu i mogę śmiało powiedzieć, że jest bardzo dobra. Nie miałam sytuacji aby się przegrzała przy dłuższym suszeniu. Bardzo użyteczne jest to, że mogę ją złożyć i schować do kosmetyczki ponieważ ma niewielkie wymiary. Również trzy poziomy suszenia są bardzo przydatne. Ja głównie używam zimnego nawiewu ponieważ nie niszczy on włosów. Ostatnią i chyba najważniejszą cechą suszarki jest jej kształt oraz kolor. Kwiatowy wzór jest bardzo kobiecy a kolor tylko potęguje ten efekt.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8106/00 Salon Essential

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8106/00 Salon Essential

06/01/2014

Polska

Polska

zwinna, zgrabna i elegancka na co dzień i wyjazd

Mała, kobieca, elegancka i zwinna suszarka. Kobieca przez kolor i wzorki na niej, cicha i łatwa w obsłudze, łamana rączka umożliwia zabranie jej w podróż jak i do małej torebki. Szybko wysuszy włosy przy małym poborze energii

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8106/00 Salon Essential

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8106/00 Salon Essential

29/11/2013

Polska

Polska

Idealny produkt

Nigdy nie miałam lepszej suszarki, serdecznie polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8106/00 Salon Essential

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8106/00 Salon Essential

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