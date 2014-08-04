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Nutraukta gamyba
Svarbi jūsų plaukų priežiūra
Šis plaukų džiovintuvas padės tinkamai prižiūrėti plaukus juos formuojant
„Salon Essential“
plaukų džiovintuvas
Šis 1400 W plaukų džiovintuvas sukuria optimalų oro srautą ir švelnią džiovinimo jėgą, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.
Norėdami džiaugtis galutiniu rezultatu, paprastai nustatykite norimą greitį ir temperatūrą. Trys lankstūs nustatymai sukuria kruopštų ir nuostabų stilių.
Šio plaukų džiovintuvo rankena sulankstoma, todėl mažą ir kompaktišką plaukų džiovintuvą galima lengvai supakuoti ir visada turėti su savimi.
4.9
iš 5
10
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Patison
04/08/2014
Polska
idealna kobieca suszarka
Używam tej suszarki od dłuższego czasu i mogę śmiało powiedzieć, że jest bardzo dobra. Nie miałam sytuacji aby się przegrzała przy dłuższym suszeniu. Bardzo użyteczne jest to, że mogę ją złożyć i schować do kosmetyczki ponieważ ma niewielkie wymiary. Również trzy poziomy suszenia są bardzo przydatne. Ja głównie używam zimnego nawiewu ponieważ nie niszczy on włosów. Ostatnią i chyba najważniejszą cechą suszarki jest jej kształt oraz kolor. Kwiatowy wzór jest bardzo kobiecy a kolor tylko potęguje ten efekt.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8106/00 Salon Essential
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8106/00 Salon Essential
mario1234
06/01/2014
Polska
zwinna, zgrabna i elegancka na co dzień i wyjazd
Mała, kobieca, elegancka i zwinna suszarka. Kobieca przez kolor i wzorki na niej, cicha i łatwa w obsłudze, łamana rączka umożliwia zabranie jej w podróż jak i do małej torebki. Szybko wysuszy włosy przy małym poborze energii
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8106/00 Salon Essential
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8106/00 Salon Essential
dzikaga
29/11/2013
Polska
Idealny produkt
Nigdy nie miałam lepszej suszarki, serdecznie polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8106/00 Salon Essential
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8106/00 Salon Essential