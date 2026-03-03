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  • Lengva džiovinti ir modeliuoti
  • Lengva džiovinti ir modeliuoti
  • Lengva džiovinti ir modeliuoti
  • Lengva džiovinti ir modeliuoti
  • Lengva džiovinti ir modeliuoti
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  • Lengva džiovinti ir modeliuoti
  • Lengva džiovinti ir modeliuoti
  • Lengva džiovinti ir modeliuoti
  • Lengva džiovinti ir modeliuoti

Nutraukta gamyba

EssentialCareKaršto oro formuotuvas

HP8660/00

Lengva džiovinti ir modeliuoti
Džiovinkite ir modeliuokite tuo pačiu metu – „Philips Essential Care“ plaukų džiovintuvas suteikia galimybę sukurti gražų ir natūralų plaukų stilių ir kartu juos apsaugo.
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Lengva džiovinti ir modeliuoti

  • „EssentialCare“

Geriausia džiovinimo temperatūra su „ThermoProtect“

Geriausia džiovinimo temperatūra su „ThermoProtect“

„ThermoProtect“ temperatūra yra optimali džiovinimo temperatūra ir suteikia plaukams papildomą apsaugą nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.

38 mm šildomasis šepetys išlygina plaukus

38 mm šildomasis šepetys išlygina plaukus

Šildomasis šepetys yra ypač didelio 38 mm skersmens. Dėl vamzdelio pločio šiuo nuostabiu prietaisu sukursite puikių stilių ir garbanų.

Švelni, bet efektyvi formavimo galia

Švelni, bet efektyvi formavimo galia

„Air Styler“ su 650 W oro srautu skirtas švelniai džiovinti ir formuoti. Pasiekite puikių rezultatų kiekvieną dieną.

Techninės savybės

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