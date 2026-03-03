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Nutraukta gamyba
HP8660/00
„EssentialCare“
„ThermoProtect“ temperatūra yra optimali džiovinimo temperatūra ir suteikia plaukams papildomą apsaugą nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.
Šildomasis šepetys yra ypač didelio 38 mm skersmens. Dėl vamzdelio pločio šiuo nuostabiu prietaisu sukursite puikių stilių ir garbanų.
„Air Styler“ su 650 W oro srautu skirtas švelniai džiovinti ir formuoti. Pasiekite puikių rezultatų kiekvieną dieną.
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