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Nutraukta gamyba

5.1 namų kinas

HTS3541/12

3.3

| (6) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį

Galingas erdvinis garsas per kompaktiškus garsiakalbius

Pajuskite kino salės jėgą savo namuose! Galingi atviri garsiakalbiai suteiks galios jūsų namų pramogoms, o „Blu-ray Disc“ atkūrimo funkcija leis mėgautis „Full HD 1080p“ vaizdo kokybe ir erdviniu garsu.

Peržiūrėti visas naudas

iš kompaktiškų garsiakalbių

Galingas erdvinis garsas per kompaktiškus garsiakalbius

  • „Blu-ray“

300W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

300W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

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„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.

Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garsą

Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garsą

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.3

iš 5

6

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

5
2

31/08/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Stosunek ceny do jakości 5/5

Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

31/08/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Stosunek ceny do jakości 5/5

Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

07/11/2013

Polska

Polska

wystarczajacy dla małego pokoju

Polecam, wart zakupu, można oglądać dzieła operowe zapisane na nośnik Blu-ray. odbiór wspaniały

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1

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Atsakomybės apribojimai

  1. Jei norite išplėsti prieigos prie „YouTube“ ir „Picasa“ galimybes, apsilankykite www.philips.com/support

  2. Tik modeliuose, kuriuose yra „Wi-Fi“ funkcija. Daugiau informacijos pateikta gaminio specifikacijose.