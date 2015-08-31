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Galingas erdvinis garsas per kompaktiškus garsiakalbius
Pajuskite kino salės jėgą savo namuose! Galingi atviri garsiakalbiai suteiks galios jūsų namų pramogoms, o „Blu-ray Disc“ atkūrimo funkcija leis mėgautis „Full HD 1080p“ vaizdo kokybe ir erdviniu garsu.
„Blu-ray“
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„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.
3.3
iš 5
6
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
kmotala
31/08/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Stosunek ceny do jakości 5/5
Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
kmotala
31/08/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Stosunek ceny do jakości 5/5
Tego zestawu kina domowego używam od ok. 2,5 roku, nigdy mnie nie zawiódł. Dźwięk jest na przyzwoitym poziomie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
nej05
07/11/2013
Polska
wystarczajacy dla małego pokoju
Polecam, wart zakupu, można oglądać dzieła operowe zapisane na nośnik Blu-ray. odbiór wspaniały
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3541 Zestaw kina domowego 5.1
Jei norite išplėsti prieigos prie „YouTube“ ir „Picasa“ galimybes, apsilankykite www.philips.com/support
Tik modeliuose, kuriuose yra „Wi-Fi“ funkcija. Daugiau informacijos pateikta gaminio specifikacijose.