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Mėgaukitės namų kinu su 3D išlenktais garsiakalbiais
Maksimaliai padidinkite namų kino garso pojūčius su dinaminiais „3Directional“ kampiniais garsiakalbiais! Naudokite visus mėgstamus įrašus, įskaitant „3D Blu-ray“ diskus, šioje modernioje „Philips“ namų kino sistemoje HTS5561.
3D „Blu-ray“
paruošta „iPod/iPhone“
3D išlenkti garsiakalbiai turi išlenktas tvarkykles, siunčiančias garsą ne tik į priekį, bet ir į šonus, sukuriant platesnę malonumo zoną, todėl galite mėgautis įtraukiančiu filmo erdviniu garsu.
Belaidžiai galiniai garsiakalbiai suteiks jums galimybę plėstis ir mobilumo išdėstant garsiakalbius. Sukurti naudojant trukdžius pašalinančią technologiją, belaidžiai garsiakalbiai užtikrina erdvinį garsą be vaizdą gadinančių laidų.
Būsite sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus pojūčius.
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
RadanK
08/09/2013
Česká republika
Jsem s ním naprosto spokojený.
S kinem jsem naprosto spokojen. Určitě mohu doporučit.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS5561 Domácí kino 5.1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS5561 Domácí kino 5.1
Namų kinas gali būti suderinamas ir su visais kitais „Philips“ televizoriais.
Norėdami įsitikinti, kad Video pagal pareikalavimą parduotuvė yra jūsų šalyje, prašome apsilankyti www.philips.com/blu-ray.