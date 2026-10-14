Sužavėti garsų

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Nutraukta gamyba

5.1 namų kinas

HTS5590/12

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Maksimaliai sustiprinkite namų kino garso pojūčius naudodamiesi dinaminiais „3Directional Angled Speakers“ garsiakalbiais! Leiskite visus mėgstamus įrašus, įskaitant „Blu-ray“ diskus, šioje modernioje „Philips“ 5000 serijos namų kino sistemoje

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Tikro kino teatro įspūdis ir tolygiai paskirstomas garsas

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  • 3D kampiniai garsiakalbiai

  • „Blu-ray“ 3D atkūrimas

„Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.

„Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.

Būsite sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus pojūčius.

3D išlenkti garsiakalbiai tolygiai paskleidžia garsą jūsų kambaryje

3D išlenkti garsiakalbiai tolygiai paskleidžia garsą jūsų kambaryje

3D išlenkti garsiakalbiai turi išlenktas tvarkykles, siunčiančias garsą ne tik į priekį, bet ir į šonus, sukuriant platesnę malonumo zoną, todėl galite mėgautis įtraukiančiu filmo erdviniu garsu.

1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

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Techninės savybės

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