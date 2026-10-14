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HTS7200/12
Aiškus bet koks garsas
Sužinokite, kokia yra naujoji HD televizija, – žiūrėkite per šią stilingą „Blu-ray“ namų kino teatro sistemą, pagamintą iš aliuminio ir stiklo. Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai, įmontuoti į „Hi-Fi“ garsiakalbius, garantuos nepriekaištingai aiškų garsą. Žiūrėti filmus galėsite jau visiškai kitaip.
„Blu-ray“ diskų įrašo perklausa
Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai atkuria aiškius aukštus ir vidutinius dažnius, kurie padidina bendrą garsiakalbių garso aiškumą.
„Dolby“ virtualus garsiakalbis yra išmani garso virtualizacijos technologija, kuri sukuria sodrų ir įtraukiantį erdvinį garsą dviejų garsiakalbių sistemoje. Itin pažangūs erdviniai algoritmai tiksliai atkartoja garsines savybes, kurios atsiranda idealioje 5.1 kanalo aplinkoje. DVD peržiūra yra patobulinta praplečiant dvikanalę aplinką. Derinant su „Dolby Pro Logic II“ bet koks aukštos kokybės stereo šaltinis virsta tikrovišku daugiakanaliu erdviniu garsu. Nereikia jokių papildomų garsiakalbių, jų stovų ar laidų, kad galėtumėte mėgautis namus pripildančiais garsais.
Inovatyvi „Philips FullSound“ technologija tiksliai atkuria suglaudintos MP3 muzikos garso detales ir stulbinamai praturtina ir patobulina garsą, todėl muzika iš CD disko galėsite mėgautis be jokių iškraipymų. „FullSound“ veikdama pagal papildomo garso apdorojimo algoritmą sujungia „Philips“ muzikos atkūrimo srityje sukauptą patirtį ir naujausios kartos skaitmeninių signalų procesoriaus (DSP) darbą. To rezultatas – sodresni žemieji dažniai, stipresnis vokalas ir ryškesnis instrumentų skleidžiamas garsas, girdima kiekviena detalė. Atraskite MP3 muziką iš naujo klausydamiesi natūralaus garso, kuris sujaudins jus iki sielos gelmių ir privers judėti.
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