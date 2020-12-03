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  • Mėgaukitės puikaus garso DVD filmais
  • Mėgaukitės puikaus garso DVD filmais
  • Mėgaukitės puikaus garso DVD filmais
  • Mėgaukitės puikaus garso DVD filmais
  • Mėgaukitės puikaus garso DVD filmais
  • Mėgaukitės puikaus garso DVD filmais

Nutraukta gamyba

„DVD Micro Theater“

MCD170/12

4
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgaukitės puikaus garso DVD filmais
Dabar neabejotinai sužinosite, ką įsitaisius svetainėje reiškia patirti garso ir vaizdo keliamą virpulį, tarsi būtumėte kino teatre! Stilingoje „Philips“ namų kino mikrosistemoje MCD170 yra dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija, garantuojanti sodrų žemųjų dažnių garsą.
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Mėgaukitės puikaus garso DVD filmais

  • DVD įrašo peržiūra

  • „USB Direct“

  • Kompaktiškas dizainas

Leiskite DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW

Leiskite DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW

„Philips“ grotuvas yra suderinamas su dauguma rinkoje esamų DVD ir CD diskų. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW - visus galima leisti šiame grotuve. DivX® Ultra apjungia DivX® atkūrimą su tokiomis puikiomis savybėmis kaip integruoti subtitrai, kelios garso kalbos, keli takeliai ir meniu viename patogiame bylos formate. CD-RW (CD-ROM santrumpa) priima įprastą perrašomą CD formatą.

Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamųjų USB atmintinių

Mėgaukitės MP3/WMA muzika tiesiai iš savo nešiojamųjų USB atmintinių

Paprasčiausiai prijunkite savo prietaisą prie USB jungties „Philips Hi-Fi“ sistemoje. Jūsų skaitmeninė muzika bus tiesiogiai grojama iš jūsų prietaiso. Dabar galite dalintis ypatingomis akimirkomis su šeima ir draugams.

FM skaitmeninis derinimas iki 20 iš anksto nustatomų stočių

FM skaitmeninis derinimas iki 20 iš anksto nustatomų stočių

Skaitmeninis FM radijas turi papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, palaikykite paspaudę išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Naudodami išsaugomo išankstinio radijo stoties nustatymo funkciją, greitai įjungsite mėgstamas radijo stotis ir nereikės kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

03/12/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky

Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.

Argumentai už

Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači

Argumentai prieš

Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD170 Miniaturní DVD kino

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD170 Miniaturní DVD kino

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