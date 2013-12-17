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MCD712/12
Sužavėti garsų
Klausykite namuose kino salės kokybės garsą iš šios DVD mikrosistemos su „Philips“ komponentais. Prijunkite USB prievadui pritaikytus prietaisus ir peržiūrėkite nuotraukas arba klausykitės MP3/WMA formato muzikos įrašų aukščiausios kokybės garsą. Jus džiugins dramatiškas garsas - maksimali galia 100 W RMS.
100 W
Motorizuotos stumdomos priekinės durelės suteikia dar daugiau lengvumo šios sistemos glotniam dizainui. Stilingos ir funkcinės durelės švelniai pakelia ir nuleidžia diskus vienu mygtuko paspaudimu, kai tik norite pakeisti muziką. Paprasčiausiai atsiloškite ir mėgaukitės dinamišku garsu, žiūrėdami į grojantį diską per permatomą langelį.
Garso spektre aukšti ir žemi dažniai yra palyginus mažiau girdimi žmogaus ausiai - ypač esant tyliam garsui. Aktyvuodami garsumo funkciją, sustiprinsite žemus ir aukštus dažnius, todėl galėsite mėgautis labiau subalansuotu garsu.
„Philips“ grotuvas yra suderinamas su dauguma DVD ir CD diskų rinkoje. DVD, „DivX®“, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ir „Picture CD“ – visus galima leisti grotuve. SVCD („Super VideoCD“) kokybė yra daug geresnė nei VCD ir siūlo ryškesnius vaizdus nei VCD dėl aukštesnės skiriamosios gebos. Kadangi palaikomas „DivX®“, galite mėgautis „DivX®“ formato vaizdo įrašais. „DivX®“ medijos formatas yra MPEG4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kuri leidžia saugoti didesnius failus: filmus, anonsus ir muzikinius klipus CD-R/RW ir DVD įrašomų diskų laikmenose.
4.2
iš 5
34
Atsiliepimai
Bartguz
17/12/2013
Polska
BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
tomaszc
17/12/2013
Polska
Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.
Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
kuki1268
09/11/2013
Polska
wysoka jakość dźwięku....
Jak za tą cenę, to myślę że nie ma lepszego sprzętu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD